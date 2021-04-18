Пьяный мотоциклист пострадал в ДТП с Kia Rio в Рязанском районе

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В субботу, 17 апреля, в Рязанском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и Kia Rio. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Все произошло примерно в 20:20 на 62-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». 23-летний житель Путятинского района за рулем иномарки двигался из Варских в Поляны. По предварительной информации, на регулируемом перекрестке автомобиль не уступил при повороте налево дорогу мотоциклисту, который двигался во встречном направлении.

— В результате 33-летний водитель «Дакар» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники. В медучреждении у него взяли кровь на исследование.