Психологи выяснили, какой тип людей будет счастлив в одиночестве

Учёные из Оклендского университета в Новой Зеландии провели исследование, в котором выяснили, какие люди будут счастливы в одиночестве, а каким необходимо обзаводиться парой.

Психологи опросили около 4000 человек и определили, что восприятие одиночества зависит от устойчивости к стрессу. Если для человека важно спокойствие, то он будет комфортно себя чувствовать в одиночестве. Если же человек так хочет быть в отношениях, что готов их терпеть, то жить без пары он просто не сможет.

Ранее учёные из Лондонской школы экономики и политических наук выяснили, что быть счастливыми в одиночестве могут только люди с высоким IQ, поскольку они способны подавлять первобытную привычку сбиваться в стаю.

Вместе с тем одинокие люди, как правило, ведут более насыщенную социальную жизнь и преуспевают в карьере и саморазвитии. Для них не менее важны и семейные ценности, но только в отношении близких родственников: родителей, братьев и сестёр.