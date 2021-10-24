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Воскресенье, 24 октября, 2021
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Психологи выяснили, какой тип людей будет счастлив в одиночестве

Александр Ильин

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Учёные из Оклендского университета в Новой Зеландии провели исследование, в котором выяснили, какие люди будут счастливы в одиночестве, а каким необходимо обзаводиться парой. 

Психологи опросили около 4000 человек и определили, что восприятие одиночества зависит от устойчивости к стрессу. Если для человека важно спокойствие, то он будет комфортно себя чувствовать в одиночестве. Если же человек так хочет быть в отношениях, что готов их терпеть, то жить без пары он просто не сможет.

Ранее учёные из Лондонской школы экономики и политических наук выяснили, что быть счастливыми в одиночестве могут только люди с высоким IQ, поскольку они способны подавлять первобытную привычку сбиваться в стаю. 

Вместе с тем одинокие люди, как правило, ведут более насыщенную социальную жизнь и преуспевают в карьере и саморазвитии. Для них не менее важны и семейные ценности, но только в отношении близких родственников: родителей, братьев и сестёр.

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