Психолог предупредила об опасностях нового тренда инфлейшеншип

Социологи и экономисты всё чаще фиксируют новый тренд среди россиян, родившихся в 1990-е и 2000-е годы. Молодые люди начинают жить вместе не по любви, а из-за экономических трудностей. Такие союзы получили название инфлейшеншип (от англ. inflationship — «отношения, связанные с ростом цен»).

Семейный психолог Наталья Маклакова в беседе с «Абзацем» подтвердила, что этот тренд набирает силу.

«Я сама наблюдаю образование таких объединений. Друзья моих детей-подростков уже объединяются на корыстных, меркантильных началах», — рассказала психолог.

Психолог убеждена, что такие отношения не приносят пользы и могут иметь серьёзные последствия для общества.

«Мужчина и женщина не могут жить друг с другом просто так, из-за денег, — считает эксперт. —Финансы – вторичны. Первичны симпатия, духовные, душевные, личные качества партнёра. Союз из-за денег делает пару безответственной. Семьи так не создаются, а только рушатся». Реклама

Последствия для общества

Маклакова предупреждает, что инфлейшеншипы могут привести к появлению нежеланных детей, что, в свою очередь, негативно скажется на обществе и экономике.

«Это разрушает наше общество. Нежелательные дети – это больные в психологическом плане люди. Они не смогут нормально жить и работать. Это несёт вред и экономике страны. Будет безответственное поколение. Нормальную экономику нельзя построить без духовно-нравственных ценностей. Получается, что если денег нет, то семья распадётся, отношения разрушатся, так как больше нет самой причины появления такой семьи и отношений».

Эксперт подчёркивает, что основа крепких отношений — это не материальная выгода, а взаимная симпатия, уважение и общие ценности. Инфлейшеншипы, по её мнению, — это временное решение, которое не способно заменить настоящую семью.