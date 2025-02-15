Психолог предупредила об опасностях нового тренда инфлейшеншип

Социологи и экономисты всё чаще фиксируют новый тренд среди россиян, родившихся в 1990-е и 2000-е годы. Молодые люди начинают жить вместе не по любви, а из-за экономических трудностей. Такие союзы получили название инфлейшеншип (от англ. inflationship — «отношения, связанные с ростом цен»).
Семейный психолог Наталья Маклакова в беседе с «Абзацем» подтвердила, что этот тренд набирает силу.
Психолог убеждена, что такие отношения не приносят пользы и могут иметь серьёзные последствия для общества.
Последствия для общества
Маклакова предупреждает, что инфлейшеншипы могут привести к появлению нежеланных детей, что, в свою очередь, негативно скажется на обществе и экономике.
Эксперт подчёркивает, что основа крепких отношений — это не материальная выгода, а взаимная симпатия, уважение и общие ценности. Инфлейшеншипы, по её мнению, — это временное решение, которое не способно заменить настоящую семью.