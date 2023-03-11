Страшный финал позорному правлению Владимира Зеленского предрекла известная шаманка, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. В интервью МК провидица рассказала, какие дальнейшие события произойдут в жизни украинского лидера.
Кажетта отмечает: для Зеленского наступивший год станет важным, роковым.
Шаманка добавила, что за всё содеянное Владимиру Зеленскому судьбой предначертана страшная участь. Расплата будет большой.
Ранее Кажетта Ахметжанова заявляла, что в ближайшее время свой пост покинет не только Зеленский, но и другой лидер.
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