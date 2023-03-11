Суббота, 11 марта, 2023
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Провидица Кажетта предрекла Зеленскому страшный финал

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Фото: кадр из видео / Telegram-канал Зеленского

Страшный финал позорному правлению Владимира Зеленского предрекла известная шаманка, финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. В интервью МК провидица рассказала, какие дальнейшие события произойдут в жизни украинского лидера.

Кажетта отмечает: для Зеленского наступивший год станет важным, роковым.

– Он всё сам понимает. У Зеленского очень развита сила мысли. Это пошло с детства: всё, о чем он мечтает, в его жизни происходит. Потому что за ним стоят очень большие тёмные силы. Но на сей раз они ему не помогут. Вскоре его уберут: немцы об этом начнут говорить первыми, но последнее слово будет за американцами. Зеленскому уготована страшная участь, – сказала она.

Шаманка добавила, что за всё содеянное Владимиру Зеленскому судьбой предначертана страшная участь. Расплата будет большой.

– Он уже и сейчас не хочет жить, – говорит Кажетта.

Ранее Кажетта Ахметжанова заявляла, что в ближайшее время свой пост покинет не только Зеленский, но и другой лидер.

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