– Он всё сам понимает. У Зеленского очень развита сила мысли. Это пошло с детства: всё, о чем он мечтает, в его жизни происходит. Потому что за ним стоят очень большие тёмные силы. Но на сей раз они ему не помогут. Вскоре его уберут: немцы об этом начнут говорить первыми, но последнее слово будет за американцами. Зеленскому уготована страшная участь, – сказала она.