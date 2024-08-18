Прощание с актрисой Екатериной Васильевой, ушедшей из жизни в возрасте 37 лет, состоится 20 августа в Малом театре, сообщается в Telegram-канале учреждения.

«Церемония прощания с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены», — говорится в сообщении. Вход для зрителей будет организован через основной вход театра.

О смерти актрисы стало известно 16 августа. Согласно сообщениям СМИ, причиной трагедии мог стать несчастный случай в московском метро.

Екатерина Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. В 2011 году она окончила Высшее театральное училище им. Щепкина и начала свою карьеру в Малом театре, дебютировав в спектакле «Последний срок» по произведению Ольги Соломиной.