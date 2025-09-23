Пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи в соцсетях поручил Павел Малков

В Рязани 23 сентября состоялось заседание антинаркотической комиссии области. На нем губернатор Павел Малков поручил на системной основе продолжать профилактическую работу в молодежной среде.

На заседании участники проанализировали текущую наркоситуацию в Рязанском регионе, принимаемые меры по предупреждению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконное употребление и оборот наркотиков. Обсуждалась социальная и медицинская реабилитация наркозависимых граждан, а также ход антинаркотической работы в Ермишинском районе и Сасовском муниципальном округе.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в течение учебного года особенно важно активизировать работу с детьми и подростками в школах, колледжах, вузах, учреждениях дополнительного образования.

«Нужно изучать лучшие региональные и международные практики, внедрять новые формы и методы работы в образовательной среде. Необходимо на системной основе вести профилактическую работу и, конечно же, нужно бороться за каждого, кто оказался в беде», – отметил он.

Павел Малков отметил, что необходимо активнее использовать площадки социальных сетей для пропаганды правильного образа жизни, предлагать здоровые альтернативы молодежного досуга. По словам Губернатора, также важно рассказывать о вреде и последствиях употребления наркотиков, широко информировать о телефонах, сайтах и страницах в соцсетях, куда можно обращаться за помощью и поддержкой.