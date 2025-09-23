Вторник, 23 сентября, 2025
Власть и политика

Пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи в соцсетях поручил Павел Малков

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

В Рязани 23 сентября состоялось заседание антинаркотической комиссии области. На нем губернатор Павел Малков поручил на системной основе продолжать профилактическую работу в молодежной среде.

На заседании участники проанализировали текущую наркоситуацию в Рязанском регионе, принимаемые меры по предупреждению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконное употребление и оборот наркотиков. Обсуждалась социальная и медицинская реабилитация наркозависимых граждан, а также ход антинаркотической работы в Ермишинском районе и Сасовском муниципальном округе.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в течение учебного года особенно важно активизировать работу с детьми и подростками в школах, колледжах, вузах, учреждениях дополнительного образования.

«Нужно изучать лучшие региональные и международные практики, внедрять новые формы и методы работы в образовательной среде. Необходимо на системной основе вести профилактическую работу и, конечно же, нужно бороться за каждого, кто оказался в беде», – отметил он.

Павел Малков отметил, что необходимо активнее использовать площадки социальных сетей для пропаганды правильного образа жизни, предлагать здоровые альтернативы молодежного досуга. По словам Губернатора, также важно рассказывать о вреде и последствиях употребления наркотиков, широко информировать о телефонах, сайтах и страницах в соцсетях, куда можно обращаться за помощью и поддержкой.

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Виталий Артёмов рассказал о готовности Рязанской области к отопительному сезону

В городе Рязани на сегодняшний день подлежит паспортизации 2683 жилых дома.
Бывший сотрудник исправительной колонии Рязанской области получил 3 года 6 месяцев тюрьмы за взятку

В сентябре 2024 года начальник отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения по просьбе одного из осужденных за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, осуществил пронос на режимную территорию средств связи
Павел Малков: Новые деревья и кустарники высадим в Рязани в рамках месячника по озеленению

Когда говорят – красивый город, значит, равно зеленый город. Красивый населенный пункт – зеленый населенный пункт.
Мальчик 13 лет получил тяжелую ЧМТ при столкновении двух электросамокатов, рязанские врачи спасли ребенка

Ни двигаться, ни разговаривать, ни дышать, ни есть самостоятельно ребенок не мог, нейро-психическое состояние нарушено.
Рязанская область получила федеральные средства на приоритетные направления работы и отрасли — Павел Малков

Это, в том числе, достройка важных социальных объектов – школы и детского сада, дополнительная поддержка сельского хозяйства, сферы здравоохранения.
Павел Малков анонсировал расширение проекта «Народный контроль»

Задача «Народного контроля» – выявить недостатки и дать конструктивные предложения по улучшениям. Команда будет рейды продолжать. Расширяем этот проект, включили в него общественные места.
Политолог Мостяев объяснил, кому выгодна отмена ограничений на СМП

Разрешительный порядок плавания в акватории Северного морского пути (СМП) является ключевым элементом обеспечения национального суверенитета России в Арктике.
Новые беспилотники уничтожены над Рязанской областью

Кроме Рязанской области, опасные объекты сбиты в Белгородской, Калужской, Тульской областях, а также в Московском регионе.