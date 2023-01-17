Пронин: мы услышали внятную стратегию Агентства развития бизнеса Рязанской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин в телеграм-канале рассказал о встрече с новым руководителем Агентства развития бизнеса Рязанской области Александром Улановым. По его словам, собравшиеся услышали очень внятную стратегию Агентства развития бизнеса.
На встрече обсуждались вопросы, связанные с мерами поддержки бизнеса, в том числе участие рязанских организаций в выставках, получении грантов. Также были высказаны предложения по расширению работы Агентства по решению возникающих проблем бизнеса, созданию благоприятного предпринимательского климата.
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