Транспорт и дороги

Прокурор проверил ремонт моста на автодороге Москва-Егорьевск-Тума-Касимов

Алексей Самохин

Прокуратура Рязанской области контролирует ход выполнения работ, проводимых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает етешграм-канал ведомства. 

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокурор Клепиковского района Алексей Васильев проверил выполнение подрядных работ по ремонту железобетонного моста через реку Пра на участке автомобильной дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.

Прокурор обсудил с представителем подрядчика вопросы соблюдения графика производства работ, технического состояния объекта.

Контроль за своевременным выполнением работ обеспечивается прокуратурой района.

