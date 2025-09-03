Прокурор проверил ремонт моста на автодороге Москва-Егорьевск-Тума-Касимов

Прокуратура Рязанской области контролирует ход выполнения работ, проводимых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает етешграм-канал ведомства.
По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокурор Клепиковского района Алексей Васильев проверил выполнение подрядных работ по ремонту железобетонного моста через реку Пра на участке автомобильной дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.
Прокурор обсудил с представителем подрядчика вопросы соблюдения графика производства работ, технического состояния объекта.
Контроль за своевременным выполнением работ обеспечивается прокуратурой района.