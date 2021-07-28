Прокуратура выявила нарушения в содержании животных в трёх рязанских комплексах

Прокуратура Рязанского района вместе с сотрудниками регионального управления Россельхознадзора проверила условия содержания животных на территории комплекса «В некотором царстве…», базы отдыха «ФаZООнда» и «Оленево». Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Проверяющие выявили нарушения. Отсутсвует идентификация животных, документы на корма оформлены ненадлежащим образом, нет документов о соответствии питьевой воды.
На должностных лиц составили административные протоколы, материалы направили в Россельхознадзор.