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Среда, 28 июля, 2021
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Прокуратура выявила нарушения в содержании животных в трёх рязанских комплексах

7info
Прокуратура выявила нарушения в содержании животных в трёх рязанских комплексах
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Прокуратура Рязанского района вместе с сотрудниками регионального управления Россельхознадзора проверила условия содержания животных на территории комплекса «В некотором царстве…», базы отдыха «ФаZООнда» и «Оленево». Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверяющие выявили нарушения. Отсутсвует идентификация животных, документы на корма оформлены ненадлежащим образом, нет документов о соответствии питьевой воды.

— По результатам проверки прокуратурой района ИП Шлипперт О.Н., ИП Романихину И.С., директору ООО «Проня» внесены представления, — говорится в сообщении пресс-службы.

На должностных лиц составили административные протоколы, материалы направили в Россельхознадзор.

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