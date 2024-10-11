Прокуратура выявила в двух районах нарушения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд

Прокуратура Рязанской области выявила в Сасовском округе и Скопинском районе нарушения при исполнении законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре 2023 года в Сасовском округе ГКУ РО «ДДРО» и коммерческая организация заключили госконтракт стоимостью более 64 миллионов рублей, по которому подрядчик должен капитально отремонтировать железобетонный мост через реку Сасовка на автодороге Сотницыно — Верхнее Мальцево. Отмечается, что при заключении контракта не был предусмотрен аванс. Однако в апреле 2024 года организации заключили дополнительное соглашение об авансе в размере 50% от цены соответствующего этапа контракта. Пресс-служба прокуратуры подчеркивает, что на то не было никаких оснований.

Такое же нарушение выявили в Скопине. Здесь контракт был связан с капитальным ремонтом дорог в городе.

Прокуратура области в отношении директора ГКУ РО «ДДРО» возбудила два дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта). По результатам их рассмотрения должностное лицо оштрафовано на общую сумму 40 тыс. рублей.