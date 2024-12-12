Прокуратура пояснила, что грозит за проезд на жёлтый сигнал светофора

Прокуратура Рязанской области в телеграм-канале рассказала о штрафе, который грозит за проезд на жёлтый сигнал светофора.

По общему правилу, закреплённому в п. 6.2 ПДД, жёлтый сигнал светофора является запрещающим. За проезд под него водителя могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП.

Желтый сигнал светофора запрещает движение и лишь предупреждает о предстоящей смене сигналов (6.2 ПДД)

Штраф за первый проезд на жёлтый сигнал светофора составляет 1 тыс. рублей. Его можно оплатить со скидкой в 50%.

За повторное нарушение, зафиксированное камерой ГИБДД, штраф составит 5 тыс. рублей. Оплатить его со скидкой в 50% нельзя.

За повторное нарушение, ГИБДД, штраф составит 5 тыс рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев (часть 3 статьи 12.12 КоАП РФ).

Оплатить его со скидкой в 50% нельзя.