Вторник, 13 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в рязанской школе

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Рязанская областная прокуратура проводит проверку по факту пожара в школе №7 города Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверку поручено провести прокурору Советского района Рязани. Будут установлены все обстоятельства случившегося и дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности в учебном заведении. Также оценят действия или бездействие должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние школы.

При наличии оснований по итогам проверки прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.

По предварительной информации, 12 сентября в 20:46 поступило сообщение о возгорании в рязанской школе №7. Когда на место прибыли пожарные, горел учебный кабинет на первом этаже. Пожар ликвидировали в 21:10, обошлось без пострадавших. Причины произошедшего выясняются.

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