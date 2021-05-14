Профстандарты для школьных охранников предложат сделать обязательными

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложит Минпросвещения и Миннауки сделать обязательными профстандарты для ЧОПов в образовательных организациях — таким образом, по его словам, школы не смогут охранять «вахтеры-любители».
По мнению депутата, этот профстандарт должен стать обязательным. Таким образом, школы будут охранять профессионалы.
Сейчас средства на обеспечение безопасности школы должны брать из субсидий: федеральных, региональных или муниципальных. Но, к сожалению, они финансируются по остаточному принципу, и это острая проблема во многих регионах, добавил он.
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