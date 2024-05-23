С 22 мая по 22 июня 2024 года с целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники Рязанского региона МЖД проводят акцию «Железная дорога — зона повышенной опасности».

В течение месяца железнодорожники развернут усиленную информационно-разъяснительную работу. Профилактические мероприятия будут организованы в учреждениях школьного и дошкольного образования. Особое внимание уделят тем учреждениям, которые находятся вблизи ж/д путей.

Так, сегодня работники стальной магистрали посетили общеобразовательную школу № 2 г. Рыбное. Для учащихся 6-х классов провели урок безопасности. В ходе занятия детям напомнили правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, обратили внимание, что переходить пути можно только в установленных местах, а для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон. При приближении к железной дороге нельзя пользоваться наушниками или отвлекаться на гаджеты,

Для наглядности детям показали обучающие видеоролики, а в завершении встречи раздали тематические памятки и сувениры от МЖД.

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, железнодорожники дополнительно обследуют места, где в этом году произошло травмирование граждан.

Основной причиной несчастных случаев с гражданами по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах в непосредственной близости от движущихся поездов. Зачастую граждане не пользуются имеющимися пешеходными переходами через пути. Железнодорожники обеспокоены числом людей, игнорирующих требования безопасности на железной дороге. Особую тревогу вызывают случаи травмирования на объектах железнодорожной инфраструктуры детей и подростков.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.