Сосудистый хирург из Рязани Андрей Камаев лечит варикоз и другие заболевания инновационными методами

В обеденный перерыв можно провести операцию на сосудах без разрезов и швов. Звучит как фантастика… На самом деле это реальность благодаря миниинвазивной хирургии. В интервью корреспонденту сетевого издания 7info заведующий отделением сосудистой хирургии клиники Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, кандидат медицинских наук, врач-сердечно-сосудистый хирург Алексей Камаев рассказал о причинах заболеваний сосудов, почему молодые люди всё чаще сталкиваются с варикозом, как чрезмерные физические нагрузки могут ухудшить состояние здоровья, а также о «сосудистых звездочках» и современных методах их лечения.

— Алексей, почему вы решили связать свою жизнь с медициной?

— Зачастую профессию врача выбирают представители медицинских династий. Но это не мой случай. Единственный человек, который связан с медициной в нашей семье, это моя мама. Она преподаватель биологии, работала в школах, сейчас преподает в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова.

Интерес к медицине у меня возник ещё в школе. Примерно в седьмом классе я увлёкся биологией и анатомией. После девятого класса можно было выбрать физико-математический или химико-биологический профиль. Мне нравились оба направления, но химия оказалась ближе. Я участвовал в олимпиадах по этому предмету, что укрепило мой интерес к медицине. Поэтому я продолжил учёбу в медицинском классе.

Постепенно я всё больше увлекался этой специализацией и к одиннадцатому классу твердо решил поступать в мединститут.

Первые шаги в медицине и первый жизненно важный выбор

— На момент поступления рассматривали ли вы другие учебные заведения или изначально хотели учиться именно здесь?

— Я изначально планировал поступать именно в наш университет. Столица меня не особо привлекала. Хотя рассматривал Московский институт нефти и газа, мои результаты ЕГЭ позволяли рассчитывать на поступление туда, однако меня больше интересовала медицина. В РязГМУ я подал документы на два факультета: лечебное дело и стоматологию. Мог пройти на оба. В университете я поговорил с Романом Евгеньевичем Калининым, который тогда был ответственным секретарем приёмной комиссии, а сейчас является ректором нашего университета. Он посоветовал мне выбрать лечебное дело. Роман Евгеньевич подсказал, что в этой области у меня больше шансов на успех и отметил, что в будущем видит меня в хирургии. Стоматология тоже меня привлекала, это престижная специальность, но я чувствовал, что это не совсем моё.

Хирургическое направление мне нравилось изначально, и я верил, что смогу достичь в нем определенных высот. В итоге выбрал лечебное дело и ни разу не пожалел о своём решении.

С третьего курса начал заниматься в кружках по анатомии и хирургии. С четвёртого курса работал медбратом, дежурил и в общей, и в гнойной хирургии. Летом четвёртого курса проходил практику в кардиодиспансере, где было единственное в городе отделение сосудистой хирургии.

За месяц практики я буквально влюбился в это направление и решил сосредоточиться на нем.

— Какие заболевания входят в вашу специализацию? С какими проблемами приходят пациенты?

— Моя специализация — сердечно-сосудистая хирургия, которая охватывает заболевания артерий и вен. Это могут быть проблемы с нижними конечностями, сосудами головы и шеи, а также верхними конечностями. Также включает в себя и кардиохирургию, но в нашем регионе обучение по кардиохирургии менее интенсивное и больше теоретическое, так как у нас нет открытых операций на сердце. Ближайшая возможность провести такую операцию — в Москве.

В планах нашего университета развивать кардиохирургию в регионе. Я надеюсь, что совсем скоро будут первые результаты в этом направлении. Сейчас активно обсуждается проект работы, и наш министр здравоохранения Александр Сергеевич Пшенников, который также является сердечно-сосудистым хирургом, поддерживает его. В Рязани достаточно квалифицированных кадров, и я уверен, что у нас всё получится.

— Если опираться на ваш опыт, какие заболевания чаще всего встречаются у пациентов?

— Чаще всего мы сталкиваемся с атеросклерозом, варикозом и тромбозом. Эти заболевания распространены и являются одной из главных причин смертности в мире, поэтому у нас много пациентов.

Сейчас я больше работаю с венозной патологией. В основном это варикоз. Пациенты обращаются с такими проблемами в любом возрасте, включая молодых людей. Атеросклероз, который сопровождается болями в ногах, чаще встречается у пожилых людей и обычно является следствием длительного течения болезни.

После окончания университета в 2013 году, я проходил ординатуру по сосудистой хирургии и дальше работал в кардиологическом диспансере. Именно там я получил основную базу знаний и навыков. Было много пациентов с острыми тромбозами, которых оперировали на дежурствах экстренно, и много плановых артериальных операций.

Потом произошли структурные изменения: всю сосудистую хирургию в городе разделили между областной больницей и БСМП. Тридцать коек из кардиодиспансера «перешли» в областную больницу, оставшиеся тридцать — в БСМП, которая открылась в 2020 году. Там я и продолжил работать.

Последние три года я работаю в клинике на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, где открылось отделение сосудистой хирургии. Основное направление нашей работы — флебология, то есть лечение заболеваний вен, которые не требуют госпитализации. Операции мы проводим здесь, и всё это без круглосуточного стационара. Пациентов много, только на этой неделе мы провели 45 операций.

— Лечение сосудистых заболеваний обычно требует хирургического вмешательства?

— На ранних стадиях сосудистые хирурги предпочитают консервативное лечение, но в большинстве случаев при прогрессировании заболеваний требуется операция. Это касается как артериальной, так и венозной хирургии.

Современные методы стремятся к минимальному вмешательству: чем меньше разрез, тем лучше. Миниинвазивные технологии позволяют выполнять крупные операции через небольшие проколы.

В сосудистой хирургии есть направление — эндоваскулярная хирургия, когда мы не делаем разрезы на сосудах, а используем специальные инструменты — катетеры и проводники — для доступа к сосудам сердца или головы через сосуды рук, ног.

Любое вмешательство, которое раньше требовало открытой операции, теперь можно выполнить под местной анестезией через небольшие проколы. Пациент сразу после операции может встать и отправиться домой. Это более щадящий подход для пациента, врача и клиники.

Заболевания сосудов: причины и симптомы

— Что вызывает заболевания сосудов у людей?

— Окружающая среда, питание, физическая активность. В флебологии мы чаще всего сталкиваемся с варикозной болезнью. Это заболевание имеет наследственный характер: от 25 до 30% случаев связаны с семейной предрасположенностью. Образ жизни также играет роль: сидячая или стоячая работа способствует развитию варикоза. Раньше с этой болезнью сталкивались реже, но сейчас она более распространена из-за малоподвижного образа жизни.

Ожирение и лишний вес тоже являются факторами риска. Даже при наследственной предрасположенности болезнь могла не проявиться. Но из-за сидячего образа жизни и других факторов она начинает развиваться в молодом возрасте. У женщин дополнительные риски — беременность, которая увеличивает нагрузку на ноги. Давление плода на вены нарушает отток крови снизу вверх.

— Получается, заболевание молодеет…

— Верно, молодые люди тоже подвержены заболеванию сосудов. Важно обращаться за помощью на ранних стадиях, чтобы предотвратить прогрессирование болезни. Если начать лечение вовремя, то в большинстве случаев можно обойтись консервативными методами. Операции в таких случаях не потребуются.

— Какие симптомы указывают на проблемы с сосудами? Многие не обращают внимания на первые признаки, думая, что всё пройдёт само. Как понять, что у тебя есть проблемы с сосудами?

— При проблемах с венами могут появиться тяжесть и усталость в ногах, особенно вечером. Также возможны отёки, судороги, зуд и ощущение гудения в ногах. Кроме того, есть визуальные признаки, такие как «сосудистые звёздочки», которые также являются распространённой проблемой.

Важно помнить, что сами по себе «сосудистые звёздочки» не являются болезнью. Это скорее эстетический недостаток, который может смущать некоторых людей. Однако, если вены начинают выступать и становятся бугристыми, это уже указывает на варикоз.

В этом случае проблема не только во внешнем виде, но и в нарушении работы клапанов вен. Кровь может течь в обратном направлении, что приведет к серьёзным осложнениям.

Основная цель лечения варикоза — предотвратить осложнения. К ним относятся тромбоз и язвы. Если варикоз не лечить, вена может воспалиться, в ней образуется тромб, который может попасть в лёгочную артерию и вызвать эмболию. Именно тромбы из вен нижних конечностей являются причиной тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА), которая становится частой причиной смерти.

Варикоз увеличивает риск образования тромбов. Когда вена большая и заполнена кровью, которая течёт в неправильных направлениях и застаивается, это может привести к образованию тромбов. Эти тромбы могут попасть в сердце, а затем в лёгочную артерию, что может вызвать серьёзные осложнения. Поэтому важно своевременно лечить варикоз и устранять проблемные вены.

«Когда мы только начинали, выполнялось около пятидесяти таких операций в год. Сейчас же их число превышает тысячи»

— Вы говорили о современных методах лечения, в частности об эндоваскулярной хирургии. Они упрощают работу врача или создают дополнительные трудности? Каково ваше отношение к этим нововведениям?

— Я очень положительно отношусь к этим нововведениям и стараюсь продвигать их в нашем регионе. Например, в сосудистой хирургии для лечения варикоза еще 10 лет назад применялась открытая операция. В Рязанской области мы проводили классические вмешательства под спинальной анестезией или наркозом, делая несколько разрезов на ноге. После операции разрезы зашивались, а вены удалялись, пациенты оставались в больнице на несколько дней. Метод был эффективен, но сопряжён с множеством осложнений как во время наркоза, так и в процессе заживления.

Примерно 5–6 лет назад мы освоили новые технологии, которые уже активно применяются в мире на протяжении 15–20 лет. Наши специалисты прошли стажировки в России и за рубежом. Сейчас в мире «золотым стандартом» лечения варикоза считается лазерное лечение. Этот метод эффективен, и за последние несколько лет в Рязанской области основное лечение варикоза проводится с помощью лазера.

Когда мы только начинали, выполнялось около пятидесяти таких операций в год. Сейчас же их число превышает тысячи. Открытых операций практически не осталось. В нашей клинике они не проводятся, и в других больницах города практически уже тоже, основной объем данных вмешательств проводится у нас в клинике.

Это хорошо, потому что лазер зарекомендовал себя как лучший метод лечения варикоза.

Флебология в нашем регионе активно развивается. Университет оказывает нам значительную поддержку. Проректор по научной работе и инновационному развитию, д.м.н., профессор Игорь Александрович Сучков — президент Ассоциации флебологов России. Мы также участвуем в разработке клинических рекомендаций, которые являются основным документом для лечения пациентов в России. Я являюсь национальным координатором рекомендаций по лечению варикозной. В рабочей группе более сорока человек со всей страны.

Лазер сейчас — основная методика лечения, которая наиболее эффективна, малотравматична и имеет наименьшее количество осложнений. Мы активно применяем этот метод, и пациенты довольны результатами.

— Что такое варикозная болезнь? Какие последствия она может иметь, если её не лечить?

— Варикозная болезнь — это хроническое заболевание вен, которое постепенно прогрессирует. Она может начаться в разном возрасте: у кого-то в 20–30 лет, у других — даже раньше. У одних людей варикоз может проявляться в виде одной заметной вены на ноге, которая не вызывает беспокойства. У других же с течением времени количество поражённых вен увеличивается.

Основное неприятное последствие варикоза — трофические нарушения. Кожа на ногах начинает изменяться, появляются отёки, она становится грубой и твёрдой. Это может привести к деформации кожи и образованию трофических язв, которые трудно поддаются лечению. Поэтому лучше лечить варикоз на ранних стадиях, чтобы избежать таких осложнений.

Если язвы всё же образовались, это уже точно является показанием для хирургического лечения. Необходимо удалить причину проблемы и провести местное лечение для заживления язвы. Хотя таких случаев становится всё меньше благодаря тому, что люди обращаются за помощью на ранней стадии, но они всё же встречаются. Мы лечим и таких пациентов.

Лечение варикоза стало более удобным и быстрым благодаря развитию офисной хирургии. Пациенты могут прийти на операцию в обеденный перерыв, провести её и вернуться к своим делам. Это позволяет быстро и комфортно решить проблемы, связанные с заболеванием вен.

— Как проходит лечение лазером? Все процедуры выполняются за один визит или требуется несколько приемов?

— Основное вмешательство проводится за один визит. После этого нужно несколько контрольных посещений. Все процедуры выполняются под ультразвуковым контролем. Иногда требуются дополнительные визиты для решения косметических проблем. Например, если появляются «сосудистые звездочки», нужно несколько процедур. Это уже эстетическая хирургия, направленная на улучшение внешнего вида.

— Если пациент обращается с эстетической проблемой, например, «сосудистыми звёздочками», но при этом у него нет варикоза или других заболеваний сосудов, то как вы поступаете в таких случаях? Используется ли лазер для удаления этих дефектов?

— У нас есть специализированный отдел эстетической хирургии. Применяем различные методы, включая склеротерапию — это инъекционная процедура, при которой в проблемные вены вводится специальный препарат, вызывающий их устранение. Также в нашей клинике используется трансдермальный лазер, который эффективно лечит мелкие сосуды.

Этот лазер уникален для Рязани. Через кожу он проникает до сосудов, вызывая их спазм и закрытие. Это похоже на лазерную эпиляцию, но с другими режимами и типом лазера. Эффективность метода высокая, он позволяет удалять «сосудистые звёздочки» не только на ногах, но и на других частях тела, включая лицо.

Кроме того, в клинике работает косметолог, который занимается устранением сосудов на лице. Мы используем все современные технологии, представленные на мировом уровне. Регулярно участвуем в профессиональных конференциях, например, недавно я вернулся с мероприятия в Белграде, где мы представляли свои работы на международной конференции.

Наша флебология соответствует мировым стандартам и высоко оценивается в профессиональном сообществе.

— Если сравнивать современную медицину в Рязанской области с мировым уровнем, насколько мы продвинулись за последние годы и насколько отстаём от мировых стандартов.

— За последние 5−10 лет, особенно в области флебологии, я чувствую себя уверенно. Я знаю, что операция, которую я провожу здесь, является одной из лучших в мире. Лучшее лечение варикоза пока не найдено, и мы сразу же внедряем новые методики, как только они появляются. Например, недавно разработали новый способ удаления вен с использованием клея. Мы также пробуем эту технологию, но лазерный метод всё ещё считается лучшим во всём мире.

— Есть ли у пациентов какие-то противопоказания к применению лазерного метода?

— Раньше действительно были опасения, что лазерные технологии не подходят для сложных случаев варикоза. Но это было связано с тем, что они только начали появляться, и врачи не всегда были уверены в их эффективности. Сейчас же мы знаем, что лазерный метод эффективен для лечения варикоза на любой стадии.

У нас в клинике есть цикл обучения по лазерной хирургии, и за последние два года я обучил более 30 врачей, многие приезжали из других городов и даже стран. Сейчас в Рязани почти не осталось сосудистых хирургов, которые не владеют этим методом. Любой варикоз можно эффективно лечить с помощью лазера. Технологии постоянно совершенствуются, улучшаются световоды, аппараты и другие параметры.

— Если пациент обратился на ранней стадии варикоза, есть ли возможность избежать хирургического вмешательства? Существуют ли способы предотвращения или замедления развития болезни?

— Варикозное расширение вен лечится не только хирургическим путём, но и консервативными методами. Особенно на ранних стадиях мы всегда рекомендуем два основных компонента: компрессионный трикотаж и венотоники. Хотя препараты и эффективны, их основная задача — устранение симптомов.

К сожалению, пока не существует таблетки, способной вылечить варикоз. Они лишь снимают ощущение тяжести и отёки.

Для замедления прогрессирования заболевания используется компрессионный трикотаж. Это специальные чулки, колготки или гольфы различных классов компрессии.

— Как они работают?

— Компрессионный трикотаж оказывает основное воздействие на голени. Например, гольф сдавливает икроножные мышцы, которые выполняют функцию мышечной помпы. Это стимулирует работу вен: мышцы сжимаются, ускоряя кровоток. Проблема варикоза заключается в том, что кровь скапливается в венах, вызывая их перерастяжение. Если кровь активно оттекает, вена начинает работать, отёк уменьшается, и ногам становится легче. Компрессия стимулирует мышцы, которые «гонят» кровь вверх, улучшая состояние ног. Поэтому всем пациентам с варикозом, независимо от стадии, мы рекомендуем носить компрессионный чулок или гольф. Это касается как периода до операции, так и после неё. Подбирается трикотаж по размеру.

Если пациент, скажем так, ответственный и прислушивается к врачу, и мы ему говорим носить компрессионный трикотаж в определённое время, то на ранней стадии заболевания это может предотвратить дальнейшее развитие варикоза. Если у пациента уже есть небольшая деформация вен, но он начал носить компрессию и периодически принимать препараты, симптомы могут полностью исчезнуть. В таком случае операция пока не требуется. Возможно, через 5–10 лет болезнь всё же начнет прогрессировать, но это не обязательно.

Также важно учитывать образ жизни: если работа сидячая, то физическая активность, особенно плавание, может быть полезной для профилактики варикоза. Водная нагрузка на ноги положительно влияет на кровообращение.

Спорт полезен, но в меру

— А может ли спорт, наоборот, навредить здоровью, если нагрузки слишком велики?

— Да, у нас есть отдельная категория пациентов, которые приходят к нам после занятий в тренажёрном зале. Особенно это касается тех, кто увлекается приседаниями со штангой, у них происходит деформация вен. Избыточные нагрузки могут привести к формированию варикоза, и такие вены становятся патологическими. В таких случаях мы удаляем поражённые вены.

— Нужно ли им снижать нагрузки в будущем?

— Да, это лечебная рекомендация. Важно, чтобы во время физических нагрузок работала определённая группа мышц и стимулировался кровоток. В принципе, можно заниматься любым видом спорта, но всё должно быть в меру.

Случаи из практики

— Ваш опыт впечатляет, судя по количеству пациентов, которые к вам обращаются. Какой клинический случай из вашей практики запомнился вам больше всего?

— В моей практике было множество интересных случаев, каждый из которых был уникальным. Мы выполняем тысячи операций в год, каждая из них имеет свои особенности. В больнице, где я работал, мы проводили многочасовые операции в артериальной хирургии. Особенно запомнились сложные и длительные вмешательства по восстановлению кровотока в ногах.

Я проходил обучение в Центре спасения конечностей в городе Клин в Подмосковье, где помогают пациентам с тяжелыми поражениями, когда кажется, что ампутация неизбежна. Там проводят сложные микрохирургические операции, восстанавливается кровоток во всех сосудах ноги, вплоть до стопы, под микроскопом. Один из таких пациентов до сих пор посещает меня, хотя прошло более четырех лет с момента операции. У него была трофическая язва, и мы успешно её заживили.

Стоит отметить, что даже после успешного вмешательства болезнь может прогрессировать, особенно если пациент не следует рекомендациям. При артериальной патологии основной причиной является курение. Если пациент не бросает курить, через несколько лет нам придется провести повторную операцию. Повторные вмешательства сложнее и требуют больше усилий.

Был пациент, которому мы проводили операции раз в полтора-два года, восстанавливали кровоток от аорты до стопы в обеих ногах. Всего у него было более пяти операций. Его случай мы даже представляли на нескольких конференциях.

Помню, однажды он позвонил мне в 5 утра и сообщил, что его нога снова похолодела. Я сразу же отправился в больницу, оперативно собрали бригаду, быстро сделали гибридную операцию и пациент уже через несколько дней выписался. Это был удачный случай, когда пациент обратился сразу после возникновения проблемы. Если же пациент откладывает визит к врачу, шансы спасти ногу значительно снижаются.

— То есть случались ситуации, когда ногу невозможно было спасти…

— Конечно, такие случаи бывали. У каждого сосудистого хирурга они встречаются. Когда становится ясно, что спасти ногу не получится, остаётся только один вариант — ампутация. Здесь речь идёт уже о борьбе за жизнь пациента.

Я считаю, что сосудистый хирург должен стараться восстановить кровоток до последнего.

Иногда после реконструкции кровоток восстанавливается, но из-за того, что прошло много времени, конечность становится нежизнеспособной. Никакие усилия по восстановлению кровотока не дают результата, и приходится прибегать к ампутации. Интоксикация от гангрены и проблем с ногой может привести к почечной и полиорганной недостаточности. Чтобы предотвратить это, мы вынуждены провести ампутацию, это способ сохранить жизнь пациента.

Курение — главная причина артериальных заболеваний

— Вы упомянули, что курение — это главная причина развития артериальных заболеваний. Можете объяснить подробнее?

— Атеросклероз — это заболевание, при котором в артериях образуются бляшки, сужающие просвет сосудов и нарушающие нормальный кровоток. Такие бляшки могут возникать в коронарных сосудах сердца, что может привести к инфаркту; в сосудах шеи (каротидных артериях), что вызывает инсульт; а также в артериях ног, что может стать причиной ишемии и гангрены.

У пациентов с длительным стажем курения, например, более 40 лет, часто диагностируется мультифокальный атеросклероз, при котором поражены все сосуды организма. В таких случаях врачам приходится решать, с какого участка начать лечение. Обследование таких пациентов показывает, что у них могут быть сужения сосудов более 80%, что значительно ухудшает работу сердца, нарушение мозгового кровоснабжения и приводит к ограничению подвижности.

— Лечение в таких ситуациях — операция?

— Да, мы активно боремся с ишемическим инсультом, и благодаря поддержке министерства здравоохранения и развитию этого направления в городе, количество операций увеличилось. В ОКБ проводят до 500 таких операций в год. Пять лет назад на всю область делали максимум 100 операций. Рост действительно резкий.

Профилактика инсульта и удаление бляшек — это эффективная операция, аналогичная той, что проводится на сердце. При выборе метода лечения мы учитываем степень выраженности заболевания и состояние пациента.

Если у пациента серьёзные проблемы с сосудами шеи и сердца, а состояние в ногах не критическое, начинать с ног может быть опасно для сердца. Если же проблемы с сосудами шеи выражены, лучше начать с шеи, чтобы избежать инсульта во время операции на сердце. Обычно мы следуем такой последовательности: голова, сердце, ноги.

— Если человек бросил курить, но в артериях уже начали формироваться бляшки. Они со временем дадут о себе знать?

— Если заболевание уже развилось, за ним необходимо следить. Сосуд может быть слегка сужен или значительно сужен — это зависит от стадии болезни. Многие считают, что если они курили 20 лет и никаких последствий не было, то нет смысла бросать. Мы проводим подробные беседы с пациентами, однако на самом деле большинство людей решают отказаться от курения только после того, как попадают в больницу с инфарктом или инсультом. Они осознают последствия своего образа жизни и принимают решение изменить его. Особенно это проявляется, когда человек находится в палате и видит рядом людей после ампутации. Его сознание меняется. Тем не менее есть и те, кто продолжает курить и каждые два года обращается к нам для операции.

Пациенты из разных городов получают качественную помощь

— Правильно ли я понимаю, что отделение сосудистой хирургии открылось три года назад и с тех пор вы его возглавляете?

— Да, отделение сосудистой хирургии в клинике при РязГМУ начало свою работу в октябре 2022 года. До этого мы проводили подобные процедуры на базе поликлиники университета, но когда количество пациентов увеличилось и штат врачей расширился, мы решили, что можем организовать полноценное отделение. Я собрал команду специалистов, которые освоили все необходимые технологии. Теперь каждый врач в нашей клинике выполняет все виды вмешательств, помимо открытых операций владеет миниинвазивными методиками, а также обязательно сам выполняет ультразвуковое исследование. Это позволило нам оказывать помощь большому количеству пациентов с варикозом не только в Рязанской области, но и за её пределами.

Сейчас мы принимаем пациентов из Тулы, Липецка, Тамбова и других городов, в том числе Москвы. Операция занимает 30−40 минут, проводится под местной анестезией, после неё пациент может сразу же уехать домой.

— Получается, отделение становится всё более популярным не только в нашем регионе, но и за его пределами...

— Да, это так. Пациенты ценят возможность получить качественную помощь. В Москве эти операции являются достаточно дорогостоящими. Мы видим, что количество пациентов у нас с каждым годом растёт.

— Все ли врачи в команде — выпускники РязГМУ?

— Разумеется. У нас в команде семь сосудистых хирургов. Все они учились в нашем университете, имеют кандидатские и докторские степени, высшую или первую категорию по сосудистой хирургии. Помимо клиники РязГМУ, они трудятся в стационарах (БСМП и ОКБ), совмещая работу. Выполняя вмешательства в клинике, мы освобождаем стационары больниц от пациентов с варикозом, ведь они не нуждаются в длительном лечении. Гораздо эффективнее лечить их амбулаторно, а койки, которые они могли занимать, остаются для пациентов с более серьёзными заболеваниями, требующими оперативного вмешательства и реанимации. Именно поэтому областная больница и БСМП практически не занимаются лечением варикоза. Всех пациентов с этим заболеванием направляют к нам.

Наши врачи могут спокойно оперировать пациентов с варикозом и отпускать их сразу после операции. Это значительно разгрузило систему здравоохранения в Рязанской области.

— Студенты проходят практику в вашем отделении?

— Да, на шестом курсе студенты изучают сосудистую хирургию и приходят к нам для практического обучения. У нас есть возможность работать с пациентами, и студенты могут наблюдать за операциями. Это особенно важно для тех, кто интересуется хирургией и планирует связать с ней свою карьеру. С каждым годом у нас становится всё больше сосудистых хирургов.

Кроме того, многие наши коллеги приезжают к нам для повышения квалификации. Например, у нас проводится недельный цикл обучения, в рамках которого участники не только изучают методы лечения, но и наблюдают за операциями. Обычно это около 20–30 операций.

Научная работа в приоритете

— Ведётся ли на базе отделения какая-либо научная работа? Пробуются ли новые методы лечения и разработки?

— Отделение функционирует на базе университета, поэтому, конечно, мы активно занимаемся научной деятельностью. Наш университет имеет сильные позиции, особенно в области сосудистой хирургии, ректор, Роман Евгеньевич, сам является сосудистым хирургом. Мы применяем новые методики лечения и способы прогнозирования заболеваний. Я также активно участвую в научной работе и клинических исследованиях новых препаратов. Наше отделение является одним из центров клинических испытаний.

Несколько лет назад на базе университета был открыт диссертационный совет по специальностям сосудистой хирургии и кардиологии. На базе этого совета регулярно проходят защиты кандидатских и докторских диссертаций по сосудистой хирургии. В Рязанской области у нас работает большое количество сосудистых хирургов. Если говорить о Центральном федеральном округе, то, вероятно, доля сосудистых хирургов в Рязанской области является самой высокой.

— Можете рассказать об исследованиях, по которым сейчас ведёте работу?

— Сейчас я нахожусь на завершающем этапе исследования, которое мы начали пять лет назад, в 2020 году. У нас есть группа пациентов, которым проводили лазерное лечение. Помимо самой операции, мы обязательно контролируем их состояние после процедуры. Они приходят на визиты через несколько дней, месяц, три месяца и год после операции.

Варикоз — это хроническое заболевание, поэтому важно отслеживать состояние пациентов. Исследование направлено на изучение различных лазерных методик, эстетической хирургии, склеротерапии и консервативных методов лечения. Мы также анализируем эффективность препаратов, назначаемых после операции, и компрессионного трикотажа. Все эти элементы рассматриваются в комплексе на основе данных, собранных во время приемов. У нас уже сформирована большая база данных, основанная на нескольких годах работы.

Каждый случай, представленный нашими пациентами, позволяет делать выводы об эффективности различных видов лечения.

Помимо обычного осмотра, наши сосудистые хирурги сами проводят УЗИ. В центре есть несколько ультразвуковых аппаратов, поэтому мы можем самостоятельно выполнять все необходимые исследования. Кроме того, мы используем опросники и различные шкалы для оценки состояния пациентов.

Моя работа – моё любимое занятие

— За все годы работы сосудистым хирургом вы не жалеете о своем выборе профессии?

— Выгорание среди врачей, конечно, существует, но оно связано не с пациентами или профессией. Если человек выбрал работу, которая ему нравится, он воспринимает её не как труд, а как любимое занятие. Это как раз мой случай. Например, хирургу нравится сам процесс операции, он видит результат своей работы сразу, а не через полгода после назначения таблетки. Это приносит удовлетворение и не приводит к выгоранию.

— По-вашему, выгорание в основном связано с условиями труда?

— Да, именно так. Чаще всего проблема в организации и администрации. Когда работа в больнице организована плохо, это создаёт дополнительные трудности. Врачи сталкиваются с большими нагрузками, низкой оплатой труда и тяжёлыми условиями. Проблема не в самой профессии, а в организации рабочего процесса. Если создать комфортные условия и для пациентов и для врачей, это значительно улучшит результаты работы.

Например, в нашем отделении есть всё необходимое, и это делает работу приятной. Благодаря поддержке администрации университета, мы активно развиваемся. Постоянно посещаем конференции, стажируемся и общаемся с коллегами. Это помогает нам узнавать новое и делиться опытом.

Анастасия Мериакри

