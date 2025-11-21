Рязанский историк Александр Романика: «Мы работаем не с чем-то абстрактным или далёким, а именно с человеческими историями»

Сетевое издание 7info продолжает проект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». В рамках проекта мы знакомим вас с жителями нашего региона, которые профессионально занимаются наукой, работают в вузах, строят карьеру на рязанских предприятиях, внедряя в производство уникальные технологии. Все они – представители разных научных и профессиональных областей, и у каждого из них – свой особый круг исследовательских интересов. Медицина, сельское хозяйство, экономика, химия, педагогика, юриспруденция – вот лишь несколько сфер, в которых нашим героям удалось смело заявить о себе. Но что объединяет рязанцев, выбравших делом жизни технические и гуманитарные, точные и естественные науки? Их достижения направлены на повышение качества жизни людей и производительности труда, а также на развитие региона по различным направлениям. И мы подробно расскажем вам об этих людях и их научных открытиях.



Александр Сергеевич Романика – историк нового поколения, который превращает науку из «скучной хронологии» в живой разговор о нас самих. Выпускник и преподаватель РГУ имени С.А. Есенина исследует революционные движения, вдохновляет научными проектами и доказывает, что история – это не только даты и события, но и живые человеческие истории, которые помогают понять себя и мир вокруг.



— Расскажите, как вы пришли в профессию историка. Что изначально увлекло вас в этой науке и почему выбрали именно эту сферу?



– С детства я увлекался историей и, сам того не понимая, был своего рода исследователем. Мне нравилось ходить по окружающей местности, искать исторические артефакты, представлять, что происходило здесь в разные эпохи. Я тогда ещё не знал, что существует такая профессия — историк. Меня всегда тянуло к изучению окружающего мира в гуманитарном аспекте, обращаясь к человеческим историям и объектам, которые эти истории помнят и возможно даже запечатлели. После школы я поступил в РГУ имени С.А. Есенина и решил связать свою жизнь с историей, наукой, которая оказалась мне очень близка.

Окончив университет, я понял, что кроме умения учиться ничего и не умею. Но именно это качество помогло мне найти своё призвание.

Поступив в аспирантуру, я окончательно осознал, что изучение прошлого ­– это по-настоящему увлекательно. Мы работаем не с чем-то абстрактным или далёким, а именно с человеческими историями. В этом есть что-то очень красивое и интригующее.



— Был ли у вас наставник, который значительно повлиял на ваш путь в истории?



– Да, ещё в студенческие годы я посещал исторический кружок, который вёл профессор Игорь Николаевич Гребёнкин. Впоследствии он стал научным руководителем моей кандидатской диссертации. Во многом Игорь Николаевич способствовал тому, что я сформировался как ученый.

Что интересно, на первом семинаре с ним я получил единственную в группе двойку за контрольную. Но, как известно, жизнь – лучший сценарист.

— Что для вас лично стало решающим фактором в выборе РГУ имени С.А. Есенина для своей профессиональной деятельности?



– Мы на работе проводим по восемь часов в день, а иногда и больше. Поэтому считаю, что, раз мы отдаём столько времени, важно заниматься делом, в котором чувствуешь себя востребованным и можешь реализовать свой потенциал.

После окончания университета я понял, что родной вуз – это именно то, где я могу раскрыться как личность, специалист и где мне действительно увлекательно работать. За все эти годы я ни разу не пожалел о своём выборе.

Это не условный офис с однообразным графиком с девяти до пяти. Здесь то пара в семь сорок пять, то мероприятие поздно вечером. Постоянно происходят новые события, горят дедлайны – но именно этот ритм держит в тонусе и позволяет чувствовать жизненный драйв. Новые люди, студенты, проекты и исследования – всё это вдохновляет и придаёт работе живость.

– Как вам удаётся находить баланс между строгой научной достоверностью и необходимостью делать историю интересной и понятной для широкой аудитории?



– Это действительно серьёзная проблема. Многие учёные обладают глубокими познаниями, но не всегда могут донести результаты своих исследований до широкой аудитории. Из-за этого возникает недопонимание даже внутри научного сообщества, а часть общества начинает верить лжеисторикам и псевдоучёным. Одним из направлений моей работы является историческое просвещение.

Мы стараемся в доступной форме рассказывать о науке, развивая проекты в жанре научпопа. Это помогает популяризировать исторические знания и формировать научный взгляд на мир среди населения. Одним из таких проектов является «Научная битва», которая позволяет донести до широкой аудитории сложные научные вещи. В ней участвуют представители Студенческого научного общества РГУ имени С.А. Есенина. Спикеры представляют свои исследования, публика реагирует аплодисментами, а мы с помощью шумометра определяем, кто проходит в следующий раунд.

Есть и другие формы научного просвещения. Например, мы проводим «PowerPoint Party» – мероприятие, где участник должен подготовить презентацию, представить научную тему и при этом подать её с юмором. Такой формат доказывает, что сложные научные идеи можно объяснять доступным, для студентов, языком.

– С каких тем началось ваше увлечение гуманитарными науками? Были ли в истории направления, которые особенно привлекали вас в самом начале?



– Интерес к теме взаимоотношений власти и общества у меня появился ещё в старших классах. Тогда это выражалось в простом любопытстве. С юношества я также увлекался кинематографом, прежде всего авторским, и, думаю, это тоже повлияло на моё мировоззрение. Как режиссёр через свои фильмы исследует мир, так и мне хотелось исследовать гуманитарную сферу и понять, как устроены отношения между властью и обществом, «маленькими» людьми и «большими», военными и гражданскими, левыми и правыми. Со временем этот интерес перерос в научную работу. Меня особенно привлекали радикальные направления общественной мысли, фигуры бунтарей. Именно это легло в основу моей диссертации о революционном движении второй половины XIX – начала ХХ вв. Совместно с научным руководителем мы сосредоточили исследование на том, как революционеры воспринимали армию – как часть общественного движения, как относились к вопросам войны и мира, вооруженных сил и общества. Эта тема стала центральной в моих научных интересах и позже вылилась в монографию. Мы поднимали сложные, но важные вопросы: как должна функционировать армия, какова природа войн. Рассматривали войну как цивилизационное явление, анализировали роль армии в общественно-политических событиях. Эти вопросы остаются актуальными и позволяют задуматься о развитии человеческой цивилизации.



– Над какой научной темой или вопросом вы работаете в настоящий момент?



– Сейчас мы работаем над большой статьёй о восприятии русско-японской войны 1904–1905 годов жителями российской провинции. Интересно проследить, как люди из Рязани, Ярославля, Тамбова и других городов воспринимали события, происходившие на Дальнем Востоке. Обычно внимание историков сосредоточено на военных действиях, жизни столиц и историях крупных политических фигур, но сегодня активно развивается история повседневности, история «маленьких людей». Мы пытаемся понять, что чувствовали и о чём думали те, кто жил в глубинке, как они представляли себе прошлое и будущее России, войну, себя и своё место в мире.



– Когда работаете с материалами той эпохи, встречаются ли истории, которые особенно запоминаются?



– Меня очень тронул один эпизод из воспоминаний рязанского врача Василия Павловича Кравкова, участника русско-японской войны. Он писал, что среди кровопролитных боёв вспоминал, как гулял по рязанским лугам у Успенского собора. Среди чуждой маньчжурской природы он мысленно возвращался к родным местам – к лугам и храмам Рязани. Этот образ, на мой взгляд, очень символичен: на фоне уходящей идиллической старой России рождалась новая эпоха – время революций, войн и социальных потрясений. Кравков отмечал, что, пережив ужасы войны, многие солдаты стали думать о ценности мира и необходимости решать конфликты переговорами. Но, как мы знаем, спустя десять лет началась Первая мировая война.

– Можете ли выделить в своей практике проекты – научные или просветительские, – которыми вы особенно гордитесь?



– Мне кажется, всю нашу деятельность можно условно разделить на два направления. Первое – это классическая наука, основательная исследовательская работа: конференции, публикации, статьи, монографии. Здесь я в основном занимаюсь темой революционного движения и общественной мысли конца XIX – начала XX века.

Мне интересна история русских революций, развитие революционной мысли, то, как люди представляли себе общественный строй будущего, как рассуждали о политике и вечных русских вопросах: кто виноват, что делать, кому на Руси жить хорошо. Это направление реализуется в научных статьях и выступлениях на конференциях. Несколько лет назад мы с моим научным руководителем Игорем Николаевичем Гребёнкиным издали монографию «Революционная Россия и военный вопрос. От Севастополя до Цусимы». Книга вышла в московском издательстве, и я считаю её одним из своих главных научных достижений. Она затрагивает сложные и неоднозначные вопросы, которые по-прежнему вызывают интерес у исследователей.

Второе направление моей деятельности – научное просвещение. Это менее формальная, но не менее важная часть работы. Этой осенью мы реализуем федеральный грант «Молодые умы: исследуя, создавая, вдохновляя» на развитие студенческой науки в РГУ.



– Расскажите подробнее о вашем гранте. В чём его идея?



– В рамках проекта проходят научные поездки в различные города, конкурсы, съёмки видеороликов о научных площадках университета. Мы активно развиваем направление научного туризма. Проводим экскурсии по научным объектам вуза – биостанции с теплицей, где даже зимой растёт пальма, и обсерватории на крыше серого корпуса, откуда можно наблюдать за солнцем и звёздами.

Этим летом наши студенты-волонтёры участвовали в раскопках на Старой Рязани вместе с археологической экспедицией Российской Академии Наук. Они жили в палатках, работали на раскопе, исследовали артефакты домонгольской Руси. Это тоже позволяет прикоснуться к большой науке, к тем самым вечным ценностям, которые остаются в памяти навсегда. Ну и, конечно, Старая Рязань – место просто невероятной красоты.



– Этот год объявлен юбилейным Годом Победы. Какие проекты вы успели реализовать или планировали в связи с этой датой?



– Этой весной мы активно занимались научным просвещением, поэтому год юбилея Победы получился очень насыщенным. Мы организовали ряд мероприятий, чтобы дать именно научный взгляд на события Великой Отечественной войны. Воспитательное направление в Рязани и так сильно развито – уважение к ветеранам и к прошлому у людей есть, это видно. Но при этом немногие знают конкретные события, причинно-следственные связи, многие даже путают, что было раньше – Сталинградская или Курская битва. Поэтому мы старались не только поддерживать уважение к прошлому, но и давать понимание его контекста. Самой яркой стала интерактивная площадка в Кремлевском сквере 9 мая – «Парк Победы». Там был шатёр РГУ: мы читали лекции, играли с посетителями в исторические настольные игры, показывали фильмы о войне. Одним из самых сильных впечатлений стал фильм о советских партизанах в Италии ««Их называли русскими. Самый далекий фронт».

– Вы упомянули фильм про советских партизан в Италии. Что в этой истории вас поразило больше всего?



– Очень необычная и трагичная история: 18–19-летние советские ребята, попавшие в плен, бежали, уходили в горы, присоединялись к местному сопротивлению. Молодые люди, которые в чужой стране отдавали свои жизни за её освобождение.

Многие из них похоронены там же, и до сих пор исследователи пытаются установить их судьбы. Это заставляет задуматься о хрупкости жизни и о том, ради чего мы живём.





– Есть ли серы, которые вам нравится развивать помимо основной научной работы?

– Отдельное направление моих интересов – краеведение. Его часто воспринимают поверхностно, как изучение старинных предметов или деталей быта. Но на самом деле даже самые обыденные вещи могут оказаться удивительно интересными, если посмотреть на них внимательнее. Например, здание РГУ имени С. А. Есенина: сейчас здесь проходят занятия, а более ста лет назад в этой аудитории находилась женская спальня. Такие открытия делают привычные места живыми и наполняют историю новыми красками.



– Что бы вы посоветовали человеку, который только начинает свой путь в истории и не знает, с чего именно ему начать?



– Я бы посоветовал заниматься разными аспектами исторических исследований. С одной стороны, не брезговать популярными источниками – сайтами, научно-популярными роликами, подкастами.



– То есть главное – постепенность?



Именно! Сначала важно сформировать базовый уровень понимания, а уже потом постепенно переходить к более сложной литературе. Всё должно происходить поэтапно. Когда появится свой круг интересов, можно глубже погружаться в историческую науку.

Ещё один совет – не ограничиваться теорией. Стоит активно заниматься исследовательской деятельностью. Изучать свой город, улицы, здания, памятники. Многие привычные на первый взгляд места имеют богатую историю. Поэтому важно смотреть не только вдаль, но и интересоваться прошлым тех мест, что рядом с нами.

Дарья Петухова, Алина Попова

