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Среда, 14 апреля, 2021
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Проект рязанского тренера вышел в финал национального конкурса «Россия – футбольная страна»

7info
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Завершился межрегиональный этап конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна». Среди прошедших в финал – представитель Рязани. 

Эксперты Единой межрегиональной комиссии отобрали 64 лучших проекта в 7 номинациях и 10 заявок от региональных федераций футбола для участия в Национальном этапе.

В числе других борьбу за победу продолжит проект Алексея Петухова – Сила слабых начинается с доброты сильных / «Проект для лиц с ОВЗ». 

Алексей Петухов – тренер спортшколы «Фаворит», игрок мини-футбольного клуба «Элекс-Фаворит», занимается футболом со слабовидящими детьми. 

Национальному экспертному совету предстоит определить по 3 лучших проекта в каждой из номинаций. Их авторы, наряду с руководителями трех региональных федераций, получат заслуженные награды на финале БЕТСИТИ Кубка России 12 мая 2021 года.

Победители Национального этапа в номинациях «Лучший проект в области развития массового футбола», «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола», «Лидер в области развития массового футбола» дополнительно будут направлены для участия в соответствующих номинациях в рамках премии UEFA Grassroots Awards.

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