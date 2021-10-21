Проект федерального масштаба на берегу реки от «Зелёного сада»

Открываем предзаказ до официального запуска проекта — для особенной жизни в особенном месте!

В компании начали разрабатывать комплексную застройку жилого района с уникальной для Рязани инфраструктурой. Элитное жильё европейского уровня появится на берегу Оки недалеко от центра города. Общая площадь малоэтажной застройки составит 20 000 кв.м.

Проект предусматривает создание городской среды инновационного формата всего в 15 минутах езды от Кремля. Особая локация откроет принципиально новые возможности для жизни в Рязани.

В микрорайоне обустроят набережную Оки — из панорамных окон будет открываться потрясающий вид на живописный берег реки и заливные луга. На территории квартала откроются яхт-клуб, акватермальный комплекс, вертолётная площадка, рыболовный клуб, арт-зоны, туристические проекты, досуговые центры, эксклюзивные площадки для работы и отдыха.

В проекте предусмотрены все виды недвижимости для жизни, инвестиций и бизнеса — квартиры, апартаменты, коммерция.

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