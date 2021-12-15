Проект бюджета Рязани вынесен на заседание гордумы

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты одобрили проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и вынесли его на рассмотрение Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба представительного органа.

Проект бюджета поступил в гордуму 15 ноября. Параметры главного финансового документа были рассмотрены на всех профильных комитетах, 29 ноября состоялись публичные слушания. В итоговый документ публичных слушаний вошло 20 предложений, в основном они касаются ремонта дорог, благоустройства общественных и дворовых территорий.

Доходы бюджета в 2022 году составят 13 млрд. 68 млн. рублей, расходы — 13 млрд. 505 млн. рублей. Расходная часть бюджета по-прежнему остаётся социально направленной. 8 млрд. 552 млн. рублей будет выделено на образование, 1 млрд. 101 млн. рублей — на жилищно-коммунальное хозяйство, 729 млн. рублей — на социальную политику, 432 млн. — на сферу культуры, 275 млн. — на физическую культуру и спорт.

Реклама

Также депутаты обсудили вопросы об утверждении проектов положений о муниципальном контроле в сфере благоустройства, муниципальном жилищном контроле, земельном контроле, лесном контроле, контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве, контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения.

Разработка проектов решений связана с принятием Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в части регулирования отношений, возникающих в связи с организацией и осуществлением муниципального контроля.

Документ направлен на устранение недостатков правового регулирования данного вопроса. До 1 января 2022 года соответствующие изменения необходимо внести в действующие муниципальные правовые акты.