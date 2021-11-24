Продюсерский центр Insight People откроет творческую для блогеров в Рязани

Продюсерский центр Insight People в декабре откроет творческую площадку для рязанских блогеров с необходимыми условиями для комфортной работы. Подобные креативные площадки уже запущены в 20 городах России.

Проект Insight People намерен покорить российскую блогосферу, открыть 85 творческих студий по всей стране, и Рязань не стала исключением. В августе московские резиденты — Алексей Савко, Агабекян Авет и Ольга Долматова провели презентацию проекта, открытие блогерской студии планируется в декабре.

Цель проекта — создать одну большую команду контент-мейкеров со всей страны, которые будут задавать тренды в современной медиасфере.

— В уютных блогерских студиях коллеги смогут делиться опытом, использовать профессиональное съёмочное оборудование, получать необходимые навыки от экспертов, — говорится в сообщении продюсерского центра. — Благодаря обучающим курсам для резидентов проекта, начинающие блогеры смогут обучиться актёрскому мастерству, навыкам съёмки, ораторскому искусству и ведению социальных сетей.

Компания берёт на себя такие сложные процессы, как полное юридическое сопровождение и привлечение рекламных контрактов.

«На сегодняшний день блогинг — самая востребованная сфера деятельности от 14 до 35 лет. Каждая творческая личность может получить шанс прославиться на всю страну вне зависимости от региона. Наша главная задача — повысить профессиональный уровень региональных блогеров, объединив их в одну команду. Мы убеждены, что развитие блогосферы в Рязани — новое, перспективное направление; в сотрудничестве с нашим проектом местные блогеры смогут монетизировать своё творчество и изменить российскую блогосферу», — отмечает генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

Открытие творческой студии по адресу Славянский проспект, д. 3 состоится в декабре.