Продюсерский центр Insight People откроет творческую для блогеров в Рязани

Продюсерский центр Insight People в декабре откроет творческую площадку для рязанских блогеров с необходимыми условиями для комфортной работы. Подобные креативные площадки уже запущены в 20 городах России.
Проект Insight People намерен покорить российскую блогосферу, открыть 85 творческих студий по всей стране, и Рязань не стала исключением. В августе московские резиденты — Алексей Савко, Агабекян Авет и Ольга Долматова провели презентацию проекта, открытие блогерской студии планируется в декабре.
Цель проекта — создать одну большую команду контент-мейкеров со всей страны, которые будут задавать тренды в современной медиасфере.
Компания берёт на себя такие сложные процессы, как полное юридическое сопровождение и привлечение рекламных контрактов.
Открытие творческой студии по адресу Славянский проспект, д. 3 состоится в декабре.
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