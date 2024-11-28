Пробуждение от греховного сна: игумен Лука — о смысле и целях Рождественского поста

Рождество Христово, которое православные христиане встречают 7 января, предворяет сорокадневный пост. Многие задаются вопросом: ради чего люди постятся перед Рождеством? Тем более, постные дни приходятся на новогодние торжества, наполненные весёлыми мероприятиями, праздничной едой и алкоголем. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука объяснил 7info важное значение Рожественского поста в рубрике “Батюшка подскажет”.
Священник объяснил: всякий великий праздник предваряет подготовка к нему. Чтобы оказаться на уровне высокого духовного торжества, надо пройти духовную подготовку. И речь идёт не только о пищевых ограничениях. Пост — это ещё и усугубление молитвы, отказ от суетных, а порой и греховных занятий:
Говоря о том, что важно успеть сделать в Рождественский пост, священник акцентирует: для человека нет периода лучше этого, чтобы, приложив усилия, исправить что-то неблагочестивое в жизни. Например, это может быть и расставание с вредными привычками, и завершение греховных отношений.
А как совмещать постные дни и встречу Нового года? Игумен Лука советует: сделайте праздничный стол постным. Не возбраняется среди угощений рыба, морепродукты, бокал игристого (в праздничные дни Рождественского поста такие послабления допускаются).
А ещё в новогоднюю ночь существует прекрасная традиция, которой следуют многие, — отправляться на ночную Божественную литургию. Это отличная возможность встретить Новый год среди единомышленников и получить благословение в первые его минуты.