Пробуждение от греховного сна: игумен Лука — о смысле и целях Рождественского поста

Рождество Христово, которое православные христиане встречают 7 января, предворяет сорокадневный пост. Многие задаются вопросом: ради чего люди постятся перед Рождеством? Тем более, постные дни приходятся на новогодние торжества, наполненные весёлыми мероприятиями, праздничной едой и алкоголем. Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука объяснил 7info важное значение Рожественского поста в рубрике “Батюшка подскажет”.

Священник объяснил: всякий великий праздник предваряет подготовка к нему. Чтобы оказаться на уровне высокого духовного торжества, надо пройти духовную подготовку. И речь идёт не только о пищевых ограничениях. Пост — это ещё и усугубление молитвы, отказ от суетных, а порой и греховных занятий:

— Всё это создаёт в душе такую весну, такое пробуждение, такую трезвенность и бодренность, которые помогают к празднику оказаться на высоте, участвовать в нём в лучшем состоянии души с максимальным осознанием радостного события — Рождества Христова. Приход в мир Спасителя — это потребность для падшей человеческой природы, это пробуждение от греховных состояний, это путь нашего возвращения к единству с Господом, — обращает внимание отец Лука.

Говоря о том, что важно успеть сделать в Рождественский пост, священник акцентирует: для человека нет периода лучше этого, чтобы, приложив усилия, исправить что-то неблагочестивое в жизни. Например, это может быть и расставание с вредными привычками, и завершение греховных отношений.

— Пробуждение от греховного сна — важнейшая подготовка к светлому празднику Рождества. Ну и, конечно, выделяются особые дни поста, когда пищевым ограничениям, молитве и покаянию стоит уделить пристальное внимание, чтобы встретить предстоящее торжество не только с хорошим настроением, но и в лучшем состоянии души, — добавляет священник.

А как совмещать постные дни и встречу Нового года? Игумен Лука советует: сделайте праздничный стол постным. Не возбраняется среди угощений рыба, морепродукты, бокал игристого (в праздничные дни Рождественского поста такие послабления допускаются).

А ещё в новогоднюю ночь существует прекрасная традиция, которой следуют многие, — отправляться на ночную Божественную литургию. Это отличная возможность встретить Новый год среди единомышленников и получить благословение в первые его минуты.