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Пятница, 10 сентября, 2021
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Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре

Елена Лобанова
Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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Проблемный дом №34 на улице Баженова сдадут в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время осмотра здания Николаем Любимовым 10 сентября. 

Многоэтажный дом на улице Баженова должны были сдать в 2018 году. Однако застройщик ООО «Инжстрой» не смог выполнить план из-за отсутствия средств. Арбитражный суд передал объект Фонду защиты прав граждан, который по результатам конкурсного отбора заключил договор с ООО «Фасадстройсервис». 

Глава региона напомнил, что в 2017 году в регионе зафиксировали 28 многоквартирных домов с нарушением сроков сдачи. 

— Порядка 3 000 семей остались без жилья. Нам удалось за это время решить подавляющую массу проблем с обманутыми дольщиками. Осталось достроить этот дом на Баженова – здесь 107 человек. Как заверил подрядчик, в декабре этого года дом будет сдан, — подчеркнул Николай Любимов.

Подрядчик подключает водоснабжение, газоснабжение, устраивает коммуникации  и продолжает внутреннюю отделку помещений. 

В регионе остается еще три проблемных объекта. Они расположены в Рязани, районе и Касимове. Проблема дольщиков ООО «Альфа-Рязань» решается при взаимодействии с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

— Сроки чуть перенесены, дом планируется сдать в следующем году. Остается 9 человек в Касимове, которые считаются обманутыми дольщиками. С ними решается вопрос о выплате компенсации. И сложный вопрос по селу Дядьково, где порядка 60 человек. Нарушены правила оформления документов. В настоящий момент ведутся переговоры с возможным инвестором, который этот дом достроит, — подчеркнул губернатор Рязанской области.

  • Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре
  • Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре
  • Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре
  • Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре
  • Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре
  • Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре

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