Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре

Проблемный дом №34 на улице Баженова сдадут в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время осмотра здания Николаем Любимовым 10 сентября.

Многоэтажный дом на улице Баженова должны были сдать в 2018 году. Однако застройщик ООО «Инжстрой» не смог выполнить план из-за отсутствия средств. Арбитражный суд передал объект Фонду защиты прав граждан, который по результатам конкурсного отбора заключил договор с ООО «Фасадстройсервис».

Глава региона напомнил, что в 2017 году в регионе зафиксировали 28 многоквартирных домов с нарушением сроков сдачи.

— Порядка 3 000 семей остались без жилья. Нам удалось за это время решить подавляющую массу проблем с обманутыми дольщиками. Осталось достроить этот дом на Баженова – здесь 107 человек. Как заверил подрядчик, в декабре этого года дом будет сдан, — подчеркнул Николай Любимов.

Подрядчик подключает водоснабжение, газоснабжение, устраивает коммуникации и продолжает внутреннюю отделку помещений.

В регионе остается еще три проблемных объекта. Они расположены в Рязани, районе и Касимове. Проблема дольщиков ООО «Альфа-Рязань» решается при взаимодействии с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».