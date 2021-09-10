Проблемный дом на улице Баженова в Рязани сдадут в декабре

Проблемный дом №34 на улице Баженова сдадут в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время осмотра здания Николаем Любимовым 10 сентября.
Многоэтажный дом на улице Баженова должны были сдать в 2018 году. Однако застройщик ООО «Инжстрой» не смог выполнить план из-за отсутствия средств. Арбитражный суд передал объект Фонду защиты прав граждан, который по результатам конкурсного отбора заключил договор с ООО «Фасадстройсервис».
Глава региона напомнил, что в 2017 году в регионе зафиксировали 28 многоквартирных домов с нарушением сроков сдачи.
Подрядчик подключает водоснабжение, газоснабжение, устраивает коммуникации и продолжает внутреннюю отделку помещений.
В регионе остается еще три проблемных объекта. Они расположены в Рязани, районе и Касимове. Проблема дольщиков ООО «Альфа-Рязань» решается при взаимодействии с ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».