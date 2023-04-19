Пробка собралась на Северной окружной в Рязани

Утром 19 апреля в Рязани на Северной окружной дороге собралась пробка.

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 10:25, затор растянулся от продуктового рынка в Канищево до автозаправки «Газпромнефть» в сторону центра города.

На участке Северной окружной от заправки «Змей Горыныч» до конца путепровода начались работы по фрезерованию старого покрытия и уширению проезжей части.

В «красном» сейчас и Московское шоссе от Центрального автовокзала до железнодорожного моста.