Вторник, 6 августа, 2024

Прячется за ранеными: эксперт назвал место, где укрывается Зеленский

Автор: 7info

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с помощниками укрывается в бункерах, которые находятся под Военным госпиталем в Киеве (улица Госпитальная, 18). Об этом написал в телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам эксперта, именно поэтому российские войска не наносят удара по центрам принятия решений.

По словам военкора, госпиталь, под которым прячется Зеленский, построен во времена СССР. Наверху находятся раненые военнослужащие ВСУ. А на самых верхних этажах высотки Киевской «Скорой помощи» размещены российские раненые военнопленные.

Украинские власти рассчитывают, что по раненым солдатам российская армия бить не будет. Котенок называет это решение свинством.

Ранее эксперт назвал настоящую причину призывов Зеленского к миру.

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