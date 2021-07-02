Прививаться или нет? Ответы на главные вопросы о вакцинации от COVID-19

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Некоторое время назад мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении антикоронавирусных мер. Теперь в столичные рестораны нельзя пройти без QR-кодов, которые выдают после второй прививки. Примеру Собянина последовали и власти Краснодарского края. С 1 августа туда будут пускать лишь привитых туристов.

Из-за всех этих изменений количество желающих сделать прививку резко возросло по всей стране. Эта тенденция не обошла стороной и Рязанскую область.

«Всплеск желающих вакцинироваться»

Бывший главврач ОКБ и первый зампредседателя Облдумы Дмитрий Хубезов рассказал, что за последние семь дней спрос на вакцину в регионе действительно вырос.

— У нас из крайности в крайность: то очень мало людей шли вакцинироваться, а то резко много. Но в нашем регионе нет таких очередей, как в столице. В торговых центрах больше желающих, однако этот вопрос будет решен в ближайшее время. Уже сейчас туда выводят дополнительных сотрудников, — отметил Дмитрий Хубезов.

При этом врач подчеркнул, что вакцинироваться в торговых центрах и вокзалах абсолютно безопасно. Дело в том, что пункты вакцинации разворачивают медицинские учреждения, а не магазины, поэтому там проходят регулярные проверки. За соблюдением норм следят сотрудники как поликлиник, так и Роспотребнадзора.

«Коллективный иммунитет»

Дмитрий Хубезов заметил, что в настоящее время в регионе каждый день вакцинируют свыше 1 000 человек.

— Это намного больше, чем было раньше. Если все пойдет такими темпами, то коллективного иммунитета мы сможем достичь за несколько месяцев, — подчеркнул эксперт.

«Мое тело — мое дело»

Вакцина позволяет не только легче перенести заражение, но и временами полностью исключить возможность инфицирования. При этом, как отметил специалист, с индийским штаммом все обстоит куда сложнее.

— Новый вид более агрессивный, поэтому иногда вирус все же проникает в организм человека. Однако привитый гражданин перенесет заболевание намного легче, — сказал Хубезов.

Эксперт напомнил, что в случае с коронавирусом принцип «мое тело — мое дело» не работает.

— Что такое человек, зараженный COVID-19? Это биологическое оружие. Вот здесь точно не «твое дело». Отказаться от прививки можно, если полностью изолироваться от людей и уехать в лес. А когда ты живешь в городе, посещаешь магазины и можешь заразить других смертельным вирусом, то это не твое, а общее дело, — заключил Дмитрий Хубезов.

«В Рязанской области есть не все вакцины»

Если раньше в регионе можно было найти любую, то теперь ситуация значительно поменялась. Сейчас в пунктах всегда есть лишь «Спутник V».

— Эту вакцину рекомендует большинство специалистов, в том числе я. Ее безопасность и эффективность уже давно доказана, — подчеркнул бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов.

«Антитела не важны»

Некоторое время назад врачи не рекомендовали делать прививку людям, у которых обнаружили определенное количество антител. Сейчас, по словам Дмитрия Хубезова, это не важно.

— Лучше ориентироваться на болезнь. Если вы переболели меньше полугода назад, то стоит подождать. Антителами меряются лишь в России. Больше нигде в мире на это не обращают такого принципиального внимания, — поведал эксперт.

Врач подчеркнул, что чем больше у человека антител, тем лучше. При этом он предостерег граждан от нарушений рекомендаций.

— Не нужно становиться фанатиком и делать сразу несколько прививок. Лучше прислушаться к рекомендациям врачей, — посоветовал Дмитрий Хубезов.

«Для прививки нужно правильно выбрать время»

Бывший главврач рязанской ОКБ напомнил, что в первую очередь прививку должны делать люди из зоны риска. При этом необходимо выбрать правильное время.

— Сердечно-сосудистые заболевания, диабет и астма — не противопоказания. Таким людям обязательно нужна вакцина. Главное – сделать прививку вне обострения заболевания, — объяснил эксперт.

Специалист также напомнил, что вакцину запрещено делать несовершеннолетним, беременным и людям с тяжелыми аллергическими состояниями.

«Прописка не важна»

Записаться на вакцинацию рязанцы могут по номеру нужной поликлиники или через портал Госуслуги. При этом прописка и прикрепление к определенной больнице не играют решающую роль.

— Если вы переехали и живете рядом с другой поликлиникой, то прививку можно сделать и там. У людей из других регионов есть возможность привиться в любом месте. За последний день значительное количество людей из Московской области посещали ТРЦ «М5 Молл» и вакцинировались, — рассказал эксперт.

«Побочные эффекты возникают не у всех»

Побочные эффекты зависят от аллергичности организма, поведал Дмитрий Хубезов.

— Большинство испытывает слабость, небольшую температуру. Чтобы легче перенести вакцинацию, нужно соблюдать ряд рекомендаций. В идеале — отказаться от алкоголя за три дня до вакцины и три дня после, — посоветовал врач.

Эксперт также напомнил, что лучше не посещать баню и не принимать горячую ванну в первые 24 часа после вакцинирования. Дмитрий Хубезов рекомендовал поберечь себя и от стресса.

— Теоретически, гормоны стресса могут замедлить развитие иммунитета. Это пока не доказано, но мысли существуют. Необходимо придерживаться правильного питания и исключить аллергенные продукты, — сказал бывший главврач ОКБ.

Специалист рассказал, что после вакцинации организм уязвим. Поэтому не надо сразу после прививки идти в места с большим скоплением людей и заниматься изнурительным спортом.

— Организму нужно время. В среднем, после второй прививки иммунитет вырабатывается за 21 день. Поэтому лучше себя поберечь, — рекомендовал эксперт.

В заключение Дмитрий Хубезов добавил, что даже после окончательной вакцинации нужно по-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Где в Рязани сделать прививку от COVID-19?

Вакцинироваться от коронавируса рязанцы могут как в городских поликлиниках, так и в специальных пунктах.

Так, сделать прививку можно в ТРЦ «М5 Молл», ТЦ «Атрон», «Глобус». Желающие могут посетить железнодорожные вокзалы «Рязань-1» и «Рязань-2».

Не так давно пункт вакцинации открылся и в рязанском цирке.

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