Прививаться или нет? Ответы на главные вопросы о вакцинации от COVID-19

Некоторое время назад мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ужесточении антикоронавирусных мер. Теперь в столичные рестораны нельзя пройти без QR-кодов, которые выдают после второй прививки. Примеру Собянина последовали и власти Краснодарского края. С 1 августа туда будут пускать лишь привитых туристов.
Из-за всех этих изменений количество желающих сделать прививку резко возросло по всей стране. Эта тенденция не обошла стороной и Рязанскую область.
«Всплеск желающих вакцинироваться»
Бывший главврач ОКБ и первый зампредседателя Облдумы Дмитрий Хубезов рассказал, что за последние семь дней спрос на вакцину в регионе действительно вырос.
При этом врач подчеркнул, что вакцинироваться в торговых центрах и вокзалах абсолютно безопасно. Дело в том, что пункты вакцинации разворачивают медицинские учреждения, а не магазины, поэтому там проходят регулярные проверки. За соблюдением норм следят сотрудники как поликлиник, так и Роспотребнадзора.
«Коллективный иммунитет»
Дмитрий Хубезов заметил, что в настоящее время в регионе каждый день вакцинируют свыше 1 000 человек.
«Мое тело — мое дело»
Вакцина позволяет не только легче перенести заражение, но и временами полностью исключить возможность инфицирования. При этом, как отметил специалист, с индийским штаммом все обстоит куда сложнее.
Эксперт напомнил, что в случае с коронавирусом принцип «мое тело — мое дело» не работает.
«В Рязанской области есть не все вакцины»
Если раньше в регионе можно было найти любую, то теперь ситуация значительно поменялась. Сейчас в пунктах всегда есть лишь «Спутник V».
«Антитела не важны»
Некоторое время назад врачи не рекомендовали делать прививку людям, у которых обнаружили определенное количество антител. Сейчас, по словам Дмитрия Хубезова, это не важно.
Врач подчеркнул, что чем больше у человека антител, тем лучше. При этом он предостерег граждан от нарушений рекомендаций.
«Для прививки нужно правильно выбрать время»
Бывший главврач рязанской ОКБ напомнил, что в первую очередь прививку должны делать люди из зоны риска. При этом необходимо выбрать правильное время.
Специалист также напомнил, что вакцину запрещено делать несовершеннолетним, беременным и людям с тяжелыми аллергическими состояниями.
«Прописка не важна»
Записаться на вакцинацию рязанцы могут по номеру нужной поликлиники или через портал Госуслуги. При этом прописка и прикрепление к определенной больнице не играют решающую роль.
«Побочные эффекты возникают не у всех»
Побочные эффекты зависят от аллергичности организма, поведал Дмитрий Хубезов.
Эксперт также напомнил, что лучше не посещать баню и не принимать горячую ванну в первые 24 часа после вакцинирования. Дмитрий Хубезов рекомендовал поберечь себя и от стресса.
Специалист рассказал, что после вакцинации организм уязвим. Поэтому не надо сразу после прививки идти в места с большим скоплением людей и заниматься изнурительным спортом.
В заключение Дмитрий Хубезов добавил, что даже после окончательной вакцинации нужно по-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Где в Рязани сделать прививку от COVID-19?
Вакцинироваться от коронавируса рязанцы могут как в городских поликлиниках, так и в специальных пунктах.
Так, сделать прививку можно в ТРЦ «М5 Молл», ТЦ «Атрон», «Глобус». Желающие могут посетить железнодорожные вокзалы «Рязань-1» и «Рязань-2».
Не так давно пункт вакцинации открылся и в рязанском цирке.
Представители малого и среднего бизнеса могут привиться в центре «Мой бизнес».