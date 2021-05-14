На вокзалах Рязани открываются пункты вакцинации

С 15 мая в течение всех летних месяцев на железнодорожных вокзалах Рязань-1, Рязань-2 будут работать круглосуточные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Это совместная работа министерства здравоохранения Рязанской области и больницы «РЖД-медицина», сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Она отметила, что сохраняется высокая востребованность вакцинации, поэтому совместно с региональным минздравом было решено расширить кампанию по иммунизации.
Круглосуточные пункты вакцинации на ж/д вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 можно посетить в удобное время – до или после работы, ночью, в выходные дни. Территориально – это максимально удобное расположение для жителей города и области. Вакцинироваться смогут гости, приехавшие в Рязань, пассажиры поездов дальнего следования во время ожидания отправления.
Вакцинация проводится Спутником V («Гам-КОВИД-Вак») бесплатно. Предварительно проводится осмотр врача и анкетирование.