На вокзалах Рязани открываются пункты вакцинации

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С 15 мая в течение всех летних месяцев на железнодорожных вокзалах Рязань-1, Рязань-2 будут работать круглосуточные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Это совместная работа министерства здравоохранения Рязанской области и больницы «РЖД-медицина», сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

– Из-за большого числа желающих привиться мобильный пункт вакцинации, который работал возле МКЦ, продолжил прививочную кампанию дольше планируемого. Он завершит свою работу только сегодня, 14 мая, – пояснила главный врач Ирина Уткина.

Она отметила, что сохраняется высокая востребованность вакцинации, поэтому совместно с региональным минздравом было решено расширить кампанию по иммунизации.

– Максимум доступности! Это стало возможным, благодаря организации круглосуточной работы на железнодорожных вокзалах, где проходит большой поток людей, – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец.

Круглосуточные пункты вакцинации на ж/д вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 можно посетить в удобное время – до или после работы, ночью, в выходные дни. Территориально – это максимально удобное расположение для жителей города и области. Вакцинироваться смогут гости, приехавшие в Рязань, пассажиры поездов дальнего следования во время ожидания отправления.

Вакцинация проводится Спутником V («Гам-КОВИД-Вак») бесплатно. Предварительно проводится осмотр врача и анкетирование.