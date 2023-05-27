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Природоохранный прокурор рассказал, что загрязнения воздуха в Рязани в постоянном режиме не фиксируются

7info

Межрайонный природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев провёл брифинг для рязанских журналистов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Один из вопросов касался работы полигона в Турлатове. Шерстнев заявил, что сейчас завоз отходов прекращён, полигон не работает, по направленным природоохранной прокуратурой материалам возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 247 УК РФ по факту хранения, захоронения отходов в сооружениях бывшего завода «Химволокно».

В рамках обозначенного уголовного дела организована охрана территории.

Также речь шла о полигоне ТБО, расположенном в районе деревни Зеленино Рыбновского района. Размещение отходов на нем приостановлено.

По словам Вячеслава Шерстнева, полигон эксплуатировался с нарушениями санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства. С целью устранения нарушений закона прокурор обратился в суд с требованиями запретить администрации Рыбновского муниципального района и ООО «Экологическо-коммунальная организация» дальнейшую эксплуатацию объекта размещения отходов и обеспечить рекультивацию земельного участка, на котором он расположен.

Заявление рассматривается судом, проводится судебная экспертиза.

В ходе общения с журналистами природоохранный прокурор отметил, что на постоянном контроле находится состояние атмосферного воздуха в Рязани. Совместно с министерством природопользования Рязанской области, Роспотребнадзором региона и Рязанским ЦГМС стационарными постами ведется мониторинг. Загрязнения в постоянном режиме не фиксируются. Наиболее часто регистрируются случаи превышения ПДК по сероводороду.

По словам Вячеслава Шерстнева, представителями контролирующих ведомств и органов местного самоуправления регулярно проводятся проверки предприятий на соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха. Руководителям ряда организаций Южного и Восточного промышленных узлов г. Рязани внесены представления об устранении выявленных нарушений.

В рамках брифинга также обсуждались вопросы исполнения водного и лесного законодательства на территории региона. Вячеслав Шерстнев отметил, что, несмотря на пожары 2022 года, общая площадь лесного фонда не изменилась, активно проводятся работы по лесовосстановлению, лесопатологии, которые контролирует природоохранная прокуратура.

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