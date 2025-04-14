Приманки с вакциной против бешенства раскладывают в лесах в Рязанской области

В лесах Сапожковского района раскладывают приманки с вакциной против бешенства. Об этом рассказал начальник районной ветстанции Олег Медведев изданию «Пресса».
Специалисты ветстанции вместе с представителями охотничьих хозяйств планируют расставить 6400 съедобных брикетов с вакциной. На 14 апреля уже разложено 5600 «лекарств».
Приманка сделана из мясокостной муки и желатиновой капусты с вакциной. Через неделю специалисты проверят, съедена ли приманка.
Будьте внимательны! Если заметите приманки, не трогайте их, следите, чтобы ваши питомцы не подходили и не съели брикеты.