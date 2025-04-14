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Экология, природа, животные

Приманки с вакциной против бешенства раскладывают в лесах в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В лесах Сапожковского района раскладывают приманки с вакциной против бешенства. Об этом рассказал начальник районной ветстанции Олег Медведев изданию «Пресса».

Специалисты ветстанции вместе с представителями охотничьих хозяйств планируют расставить 6400 съедобных брикетов с вакциной. На 14 апреля уже разложено 5600 «лекарств».

Приманка сделана из мясокостной муки и желатиновой капусты с вакциной. Через неделю специалисты проверят, съедена ли приманка. 

«При заражении бешенством собак, кошек или человека чаще всего первичным источником болезни являются лисы – это связано с их образом жизни. Они употребляют в пищу мелких грызунов – переносчиков бешенства. Иногда на лис нападают другие хищники и заражаются через укус. Именно такие меры иммунизации диких плотоядных животных – самый эффективный метод профилактики и борьбы с вирусом бешенства. Он поможет защитить не только животных, но и нас, людей», – отметил Олег Медведев.

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Будьте внимательны! Если заметите приманки, не трогайте их, следите, чтобы ваши питомцы не подходили и не съели брикеты.

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