Приманки с вакциной против бешенства раскладывают в лесах в Рязанской области

«При заражении бешенством собак, кошек или человека чаще всего первичным источником болезни являются лисы – это связано с их образом жизни. Они употребляют в пищу мелких грызунов – переносчиков бешенства. Иногда на лис нападают другие хищники и заражаются через укус. Именно такие меры иммунизации диких плотоядных животных – самый эффективный метод профилактики и борьбы с вирусом бешенства. Он поможет защитить не только животных, но и нас, людей», – отметил Олег Медведев.