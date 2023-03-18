Пригожин рассказал, за что вручают Платиновую Звезду Героя ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, за что вручается высшая награда подразделения — Платиновая Звезда Героя ЧВК.
По словам Пригожина, награда даётся только рядовым бойцам и младшему составу, в том числе посмертно. Всего на данный момент вручено 26 наград, 4 — посмертно.
Решение в течение суток принимает совет командиров, основатель ЧВК его никогда не оспаривает.
Единственный случай, при котором Звезду может получить командир, если он погиб с оружием в руках.
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