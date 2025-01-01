«Придётся несладко»: монахиня-провидица Мисаила предрекала тяжёлую кару ВСУ за вторжение в Курскую область

Пророчества скончавшейся в 1953 году курской монахини Мисаилы (Матрёна Зорина в ) и сегодня волнуют жителей Курской области. К её могиле продолжают приходить за помощью и утешением. Слова монахини-провидицы вспоминает издание МК.

По словам местной жительницы Галины Васильевны, Мисаила считала Курскую землю особо благословенной и предсказывала: если враги попытаются вторгнуться на курскую землю, то понесут поражение. Она говорила: «Враг, который перейдет порог Курска, сто раз пожалеет об этом. Сломают себе ноги, но своего не добьются. Придётся несладко». Галина Васильевна сравнивает это предсказание с неудавшимся наступлением украинских войск на Суджу, приграничные районы и стремительное ослабление войск украинской хунты.

Кроме того, она вспоминает, как Мисаила предсказала поражение Германии под Сталинградом, образно описывая бегство немецких солдат.

Бытует множество пророчеств, которые так или иначе касаются незавидной судьбы Украины. В Сети неоднократно обсуждали предсмертное пророчество православного старца, духовника Свято-Успенского Одесского мужского монастыря Ионы. Иона Одесский скончался в возрасте 87 лет в 2012 году. Ещё за несколько лет до произошедшего в Киеве кровавого переворота он увидел путь, через который Украине придётся пройти.

Иону Одесского (в миру Игнатенко) часто называли совестью православия на Украине. Он выступал за духовное единство и дружбу народов России и Украины. Перед смертью Иона предупреждал: через год начнётся раскол на Украине. Страну начнут одолевать силы зла. Увы, так и вышло. Через год после его кончины начался Евромайдан.

Предчувствуя страшные события, которые захлестнут его родину, Иона Одесский говорил:

– Нет отдельно Украины и России, а есть единая Святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить Православие на Малой Руси. Но Господь того не допустит.

Предвидел старец Иона то, что наши страны охватят военные действия. Он говорил про СВО тогда, когда ещё никто не подозревал о её начале, что продлится она три года. Здесь же ярко прозвучало пророчество о трёх Пасхах. Он был уверен, что спецоперация придётся на три Пасхи. Первая, по его словам, будет кровавая, вторая голодная, третья – победная.

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Здесь же хочется вспомнить слова и пророчество блаженной старицы Алипии, которая также жила на украинской земле и предвидела горести, которые принесёт стране нынешний киевский режим.

Алипия молилась Господи Богу о спасении. Ведь видела она: страшные метаморфозы происходят с душами людей. А совсем скоро — и в их судьбах.

— За гнилое состояние народов будет казнь, это уже даже не война. Сколько будет погибших… Горами будут лежать и никому не нужны будут. Вы сейчас все ссоритесь, ругаетесь, делите квартиры… А будет время такое, что все квартиры ваши пустые будут… Некому в них жить будет… Иди, иди по Крещатику, только молись, он всё равно провалится! Скоро век и эпоха приблизятся к обновлению, вот тут-то всё и начнётся. Идёт время игр кровавых, будут семьи делиться… Родители пойдут против детей, дети против отцов и матерей. Все станут очень недовольные жизнью. Причем как богатые, так и бедные… Столько мучеников будет без крови, пострадавших за веру, — говорила православная прлвидица.

С какими событиями может рифмоваться это тревожное пророчество старицы? И с развалом СССР, и с тем, что Украина отвернулась от России, предав народное единство и общую веру ради гнилых ценностей Запада. В Западе монахиня видела огромную опасность, которая собьёт Киев с правильного пути. Глядя на Запад, говорила она:

— Смотри, какая туча идёт.

Матушка советовала своим современникам ходить в храмы и сохранять крепкую веру в Христа. Предчувствовала она страшный предательский раскол, который зародится на Украине:

— Будет так, что храмы отнимать начнут. Раскол будет! Истинная церковь на Украине будет в поругании. Священников станут преследовать, жертвы будут, будут…

Матушка Алипия часто одна обходила весь Киев пешком, вымаливая прощения народу, зная, что им уготовано в будущем. Также предвидела голод, так как земля не даст плодов. По какой причине не объясняла. Но говорила так:

— Люди живут блудно, идет кровосмешение… Сколько разврата стало…

И всё же верила Алипия, что Господь не оставит людей. Тех, кто живёт по вере, ждёт радостное будущее: