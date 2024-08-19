Всё чаще в Сети обсуждают предсмертное пророчество православного старца, духовника Свято-Успенского Одесского мужского монастыря Ионы. Иона Одесский скончался в возрасте 87 лет в 2012 году. Ещё за несколько лет до произошедшего в Киеве кровавого переворота он увидел путь, через который Украине придётся пройти.
Если тогда его слова прозвучали лишь как предупреждение и опасение, то теперь страшным образом рифмуются со всем, что происходит на Украине. Увы, киевские власти к ним не прислушались, а теперь пророчество Ионы Одесского стало для страны приговором.
Иону Одесского (в миру Игнатенко) часто называли совестью православия на Украине. Он выступал за духовное единство и дружбу народов России и Украины. Перед смертью Иона предупреждал: через год начнётся раскол на Украине. Страну начнут одолевать силы зла. Увы, так и вышло. Через год после его кончины начался Евромайдан.
Предчувствуя страшные события, которые захлестнут его родину, Иона Одесский говорил:
Предвидел старец Иона то, что наши страны охватят военные действия. Он говорил про СВО тогда, когда ещё никто не подозревал о её начале, что продлится она три года. Здесь же ярко прозвучало пророчество о трёх Пасхах. Он был уверен, что спецоперация придётся на три Пасхи. Первая, по его словам, будет кровавая, вторая голодная, третья – победная. Пока что именно такие события и происходят. В 2022 в зоне СВО начались активные боевые действия. В 2023 Украина начала скатываться в бедность, в стране началась серьёзная инфляция. Третья Пасха в 2024 году пришлась на 5 мая, и есть надежда, что именно она принесёт России долгожданную Победу.
На самом деле и сам старец Иона предвещал победу русскому оружию. Он был уверен, что в конце противостояния Россия обретёт могущество и укрепит на Украине те самые православные ценности, которые он все эти годы отстаивал на своей родной земле.
Здесь же хочется вспомнить слова и пророчество блаженной старицы Алипии, которая также жила на Украинской земле и предвидела горести, которые принесёт ей нынешний киевский режим.
Алипия молилась Господи Богу о спасении душ своих соотечественников. Ведь видела она: страшные метаморфозы происходят с душами людей. А совсем скоро — и в их судьбах.
С какими событиями может рифмоваться это тревожное пророчество старицы? И с развалом СССР, и с тем, что Украина отвернулась от России, предав народное единство и общую веру ради гнилых ценностей Запада. В Западе монахиня видела огромную опасность, которая собьёт Киев с правильного пути. Глядя на Запад, говорила она:
Матушка советовала своим современникам ходить в храмы и сохранять крепкую веру в Христа. Предчувствовала она страшный предательский раскол, который зародится на Украине:
Матушка Алипия часто одна обходила весь Киев пешком, вымаливая прощения народу, зная, что им уготовано в будущем. Также предвидела голод, так как земля не даст плодов. По какой причине не объясняла. Но говорила так:
И всё же верила Алипия, что Господь не оставит людей. Тех, кто живёт по вере, ждёт радостное будущее: