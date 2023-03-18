Причиной поиска «диверсантов» в Белгородской области стал дорожный конфликт, сообщил телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось, что ДРГ якобы планирует теракт в регионе. Утверждалось, что злоумышленники приехали в область на машине Volkswagen Amarok с украинскими номерами.

Силовики остановили указанный автомобиль в Валуйках днем в четверг. Никаких диверсантов в нем не оказалось.

Выяснилось, что житель Орловской области обиделся на водителя Volkswagen из-за дорожного конфликта и оклеветал его.