Суббота, 18 марта, 2023
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Причиной поиска «диверсантов» в Белгородской области стал дорожный конфликт

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Причиной поиска «диверсантов» в Белгородской области стал дорожный конфликт, сообщил телеграм-канал Baza.

Ранее сообщалось, что ДРГ якобы планирует теракт в регионе. Утверждалось, что злоумышленники приехали в область на машине Volkswagen Amarok с украинскими номерами.

Силовики остановили указанный автомобиль в Валуйках днем в четверг. Никаких диверсантов в нем не оказалось.

Выяснилось, что житель Орловской области обиделся на водителя Volkswagen из-за дорожного конфликта и оклеветал его.

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