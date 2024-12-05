Президент России принял участие в акции «Ёлка желаний»

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 декабря, принял участие в акции «Ёлка желаний». Об этом пишут «Известия».
Президент пообещал выполнить желание 10-летней Маргариты. Девочка хочет почувствовать себя пилотом на авиатренажере.
Таисия попросила Владимира Путина помочь ей посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Глава государства сказал, что договорится и девочка станцует сама.
Президент пообещал исполнить мечту Арины. Он организует девочке поездку в Санкт-Петербург в праздничные дни.