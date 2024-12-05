Президент России принял участие в акции «Ёлка желаний»

Политолог Перенджиев объяснил, почему Россия начала уничтожать мосты на Украине

Сегодня стало известно об уничтожении моста в Черниговской области. Это говорит о том, что в ответ на заявления и ракетные атаки мы начинаем делать то, от чего российское военное командование раньше воздерживалось по разным причинам.