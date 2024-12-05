Четверг, 5 декабря, 2024
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Президент России принял участие в акции «Ёлка желаний»

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Валерия Мединская

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 декабря, принял участие в акции «Ёлка желаний». Об этом пишут «Известия».

Президент пообещал выполнить желание 10-летней Маргариты. Девочка хочет почувствовать себя пилотом на авиатренажере.

Таисия попросила Владимира Путина помочь ей посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева. Глава государства сказал, что договорится и девочка станцует сама.

Президент пообещал исполнить мечту Арины. Он организует девочке поездку в Санкт-Петербург в праздничные дни.

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