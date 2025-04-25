Премьера «Комедии DELL ARTE» состоялась в Рязанском театре кукол

22 и 23 апреля в стенах Рязанского театра кукол, всегда радующего своих зрителей красочными и изобретательными постановками, состоялись премьерные показы спектакля «Комедия DELL ARTE», основанного на пьесе Карло Гоцци «Король-олень». В лучших традициях итальянских сатир на сцене развернулась история любви, предательства и чародейства. Не обошлось без смелых новшеств как в повествовательной структуре, так и в оформлении.

Дерамо — благочестивый правитель, вознамерившийся жениться. Тарталья и Панталоне — первый и второй его министры. У последнего есть красавица-дочь Анджела, всей душой любящая короля. Но как девушке не страшиться грядущих смотрин, если до нее властелин провожал всех претенденток отказом, даруя взамен любви стыд и унижение?

С началом спектакля первым в зале появляется рассказчик Чиголотти, беседующий напрямую со зрителями — что уже отличает комедию от многих других пьес репертуара — и представляющий им «бога из машины» нашей истории — волшебника Дурандарте. Сменяется действо знакомством с самими персонажами. В запутанном клубке переплелись друг с другом чувства героев, причём самые разные — любовь, уважение, зависть, гнев. Анджела владеет сердцем не только Дерамо, но и жестокого и алчного Тартальи. Его дочь Клариче в свою очередь, отпираясь от требования предстать перед королём, носит под сердцем ребенка от Леандро, брата Анджелы. Рядом маячит соблазнительница Смеральдина, намеревающаяся стать королевой, но не равнодушная к обычному трубачу.

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Хитросплетение привязанностей оборачивается сначала счастливым союзом, а затем страшным предательством, влекущим за собою смерти. И тем не менее мы помним, что когда на сцене волшебник — все может обернуться самым неожиданным образом. Страсти, юмор и метаморфозы — вот, как можно описать «Комедию DELL ARTE».

Постановка напоминает по настроению «Сон в летнюю ночь», однако в той же степени от него и отличается — Шекспировская сказочность и элегантность против итальянского колорита и нарочитой неряшливости. Как говорится, оцените оба! Премьера не лишена свойственных кукольному пикантности, сарказма и гротеска. Артисты, как всегда, радуют своей пластичностью, умудряясь притом играться с немногочисленными декорациями так, что пространство ощущается иначе от сцены к сцене. А как вам, например, кукла прямо на актерской голове вместо привычной марионетки? Словом, «Комедия DELL ARTE» ощущается по-хулигански в самом лучшем смысле этого слова и дарует истинное наслаждение искусством.

Полина Иманова