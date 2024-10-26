Представители школы № 58 города Рязани приняли участие в 5-м Всероссийском съезде «Школьный музей Победы»

Педагоги и ученики школы № 58 города Рязани представили Рязанскую область на 5-м Всероссийском съезде «Школьный музей Победы».

С 23 по 25 октября более 300 активистов школьных музеев из 53 субъектов Российской Федерации посещали круглые столы, панельные сессии, тематические площадки, делились опытом и знакомились с инновационными музейными практиками.

24 октября воспитанники патриотических объединений «Живая Память» и «Кадетское десантное братство» МБОУ «Школа N 58» города Рязани стали участниками и соорганизаторами тематической площадки Всероссийского съезда в московской школе № 158 с патриотической творческой программой «Мы — русские!»

В работе площадки приняли участие делегации Всероссийского съезда из Санкт-Петербурга, Москвы, Алтайского края (с. Панкрушиха), Кемеровской области, Феодосии, Волгограда.

Также в рамках съезда «Школьный музей Победы» состоялась торжественная церемония награждения участников Всероссийского конкурса «История большой страны».

Два межрегиональных проекта музейной команды школы № 58 — «Дорога Чести» и «Маленькая семья большой страны» — стали победителями.

Всероссийской историко-просветительской программе «Школьный музей Победы» в этом году исполнилось 5 лет.