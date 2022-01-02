Председателю СК РФ Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту ДТП с автобусом в Скопинском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Маликову доложить о комплексе проверочных мероприятий, проводимых по факту ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователями в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки по указанию главы ведомства поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате аварии погибло 6 пассажиров, ещё 21 человек пострадал, в том числе двое детей.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Также губернатор Любимов поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП.