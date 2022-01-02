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Воскресенье, 2 января, 2022
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Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Александр Ильин
Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе, где погибли 6 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

«Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование», — говорится в сообщении. 

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, в том числе врио начальника УМВД России по Рязанской области Дмитрий Юрьевич Григорьев.

Выясняются обстоятельства смертельного ДТП, проводится расследование. 

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Напомним, по предварительным данным, 47-летний водитель автобуса, где находились 49 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в опору железнодорожного моста. 

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