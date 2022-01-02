Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Скопинском районе, где погибли 6 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, в том числе врио начальника УМВД России по Рязанской области Дмитрий Юрьевич Григорьев.
Выясняются обстоятельства смертельного ДТП, проводится расследование.
Напомним, по предварительным данным, 47-летний водитель автобуса, где находились 49 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в опору железнодорожного моста.