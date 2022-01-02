Губернатор Любимов поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в аварии с пассажирским автобусом в Скопинском районе. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

«Поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, разместить людей и обеспечить горячим питанием», — сказал Любимов.

К месту аварии выехали первый зампред правительства Анна Рослякова, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Воробьев.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело после ДТП с автобусом на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе, где погибли 6 человек и 21 пострадали (в том числе двое несовершеннолетних).