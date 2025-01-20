Председателем территориальной избирательной комиссии Октябрьского района назначен Дмитрий Оспенников

Председателем территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Рязани назначен Дмитрий Оспенников. Его кандидатуру предложили в региональном отделении партии «Единая Россия». Соответствующее постановление областного избиркома опубликовано на сайте «Рязанские ведомости».

С 2001 по 2010 год Дмитрий Оспенников служил в органах внутренних дел. В 2011 году он устроился в отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации Рязани, где работал до сентября 2018 года. После чего год занимал должность замначальника управления делами аппарата мэрии Рязани. С октября 2019 года работал руководителем управления делами аппарата городской администрации.

Появилась информация, что досрочно от исполнения своих обязанностей освобожден член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Спасского района Рязанской области Виктор Епишкин. На его место назначили Наталью Богомолову.