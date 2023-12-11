Понедельник, 11 декабря, 2023
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Председателем Общественной палаты Рязани стал Андрей Кашаев

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Фото: Рязанская городская Дума
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11 декабря, в понедельник, состоялось первое заседание Общественной палаты Рязани. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы.

На заседании выбрали председателя палаты – им стал ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

Кроме него в состав Общественной палаты вошли еще 19 человек:

  • Петр Бодько — методист музея отдела воспитательной и социальной работы с личным составом АПУ ФСИН, Почетный гражданин города Рязани;
  • Елена Буняшина — общественный деятель;
  • Арсений Вилков — протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;
  • Алексей Володин — генеральный директор ПАО «Тяжпрессмаш»;
  • Семен Гречко — директор Рязанского областного театра драммы
  • Игорь Евсюхин — предприниматель;
  • Роман Захаров — председатель Общественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области;
  • Александр Кривов — общественный деятель;
  • Раиса Лысенина — доцент кафедры информационных технологий в графике и дизайне федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования РГРТУ, Почетный гражданин города Рязани;
  • Вячеслав Макаров — председатель Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;
  • Ольга Соболева — директор школы №44;
  • Ольга Туманова — председатель ТОС «На Прудной» Рязани;
  • Надежда Ширенина — общественный деятель;
  • Оксана Артемкина, председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
  • Сергей Зеленков, член Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области;
  • Валерий Конопацкий, председатель Рязанской городской организации Всероссийской Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
  • Наталия Морозова, председатель Рязанской местной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
  • Ольга Полунина, член Рязанской областной детской общественной пионерской организации;
  • Екатерина Филиппова, председатель регионального отделения «Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года» в Рязанской области.

Обращаясь к собравшимся, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова отметила, что Общественная палата является авторитетной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов социально-экономического развития Рязани.

Каждый из вас является специалистом в своей сфере деятельности. Уверена, что ваш профессионализм и опыт будут способствовать решению многих важных социальных задач во благо нашего города и горожан,

— сказала она.

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