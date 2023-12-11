Председателем Общественной палаты Рязани стал Андрей Кашаев

11 декабря, в понедельник, состоялось первое заседание Общественной палаты Рязани. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской городской Думы.

На заседании выбрали председателя палаты – им стал ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

Кроме него в состав Общественной палаты вошли еще 19 человек:

Петр Бодько — методист музея отдела воспитательной и социальной работы с личным составом АПУ ФСИН, Почетный гражданин города Рязани;

Елена Буняшина — общественный деятель;

Арсений Вилков — протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;

Алексей Володин — генеральный директор ПАО «Тяжпрессмаш»;

Семен Гречко — директор Рязанского областного театра драммы

Игорь Евсюхин — предприниматель;

Роман Захаров — председатель Общественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области;

Александр Кривов — общественный деятель;

Раиса Лысенина — доцент кафедры информационных технологий в графике и дизайне федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования РГРТУ, Почетный гражданин города Рязани;

Вячеслав Макаров — председатель Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;

Ольга Соболева — директор школы №44;

Ольга Туманова — председатель ТОС «На Прудной» Рязани;

Надежда Ширенина — общественный деятель;

Оксана Артемкина, председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;

Сергей Зеленков, член Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области;

Валерий Конопацкий, председатель Рязанской городской организации Всероссийской Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Наталия Морозова, председатель Рязанской местной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Ольга Полунина, член Рязанской областной детской общественной пионерской организации;

Екатерина Филиппова, председатель регионального отделения «Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года» в Рязанской области.

Обращаясь к собравшимся, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова отметила, что Общественная палата является авторитетной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов социально-экономического развития Рязани.

Каждый из вас является специалистом в своей сфере деятельности. Уверена, что ваш профессионализм и опыт будут способствовать решению многих важных социальных задач во благо нашего города и горожан, — сказала она.