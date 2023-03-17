Пятница, 17 марта, 2023
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Председатель Рязанского областного суда провела встречу со студентами отделения журналистики РГУ им. С.А. Есенина

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В пятницу, 17 марта, в Рязанском областном суде состоялась встреча председателя суда Е.В. Сапуновой со студентами 4 курса отделения журналистики факультета русской филологии и национальной культуры РГУ им. С.А. Есенина. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

В ходе беседы студенты узнали о профессии судьи и предъявляемых к ней высоких требованиях, о развитии судебной системы и о влиянии ее на жизнь общества.
Молодые люди смогли получить ответы на многие вопросы об открытости и гласности судебной системы, о работе органов судейского сообщества, о доступности судебной защиты для граждан и отношениях между судебной властью и средствами массовой информации.

Сапунова пожелала будущим журналистам быть объективными и беспристрастными при освещении в СМИ судебных дел и других материалов о суде.

Ранее состоялись встречи студентов с судьями Рязанского областного суда Н.В. Никишиной и Ю.В. Арсяковым, запланированы встречи с судьями М.Г. Мельниковым и А.Н. Жирухиным.

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