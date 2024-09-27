Предприятия региона приняли участие в презентации Рязанской области в Торгово-промышленной палате РФ

26 сентября состоялась презентация экономического потенциала Рязанской области в Торгово-промышленной палате РФ. Рязанскую делегацию возглавил губернатор Павел Малков, в ее работе приняли участие заместитель председателя правительства Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, директор Агентства развития бизнеса Роман Кравчук, представители рязанских предприятий.

Программа включала выставку достижений и брендов региона, пленарное заседание, где рязанские предприниматели рассказали об условиях работы в области, возможностях поддержки и перспективах развития. Представители компаний «Фармимэкс», «Русская Аграрная Группа», «НПП «Тепловодохран», «Интер Парк», «Юнион» привели примеры эффективного сотрудничества инвестора и государства при создании современного фармацевтического производства, успешного выхода на экспорт, развития семейного предпринимательства и бизнеса в сфере индустрии гостеприимства.

В рамках события заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области, ТПП РФ и ТПП Рязанской области. «Поддержка Торгово-промышленной палаты очень важна для нас, ведь организация является основой взаимодействия между властью и бизнесом. Благодарна президенту ТПП РФ Сергею Николаевичу Катырину за прием и содействие нашему региону», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

В ТПП РФ также прошли «круглые столы», посвященные созданию и возможностям инновационной структуры, включающей Аэрокосмическую долину и научно-производственный центр «Протос», привлечению кадров на промышленные предприятия, поддержке участников СВО в открытии своего бизнеса.