Празднование Дня города Рязани продолжилось Фестивалем туристических маршрутов

Празднование Дня города Рязани продолжилось увлекательным Фестивалем туристических маршрутов. Впервые в рамках этого события и проекта «Твоя Рязань» прошли экскурсии, разработанные комитетами территориального общественного самоуправления (ТОС) при поддержке управления общественных отношений администрации города.

Для рязанцев, которые любят пешие прогулки и стремятся узнать что-то новое о своем городе, представители ТОС Никуличи организовали экскурсию в поселок Никуличи. Ключевым событием этой экскурсии стало посещение знакового места — колодца отца Авеля, которое вызвало особый интерес у участников.

Другая группа туристов выбрала маршрут по Мопровскому переулку, который также стал интересным приключением для жителей города. Кроме того, на Фестивале были представлены и другие проекты, такие как «Тайны старого сундука», разработанные ТОС «Михайловское шоссе» и ТОС «Энергетический». Эти проекты также вызвали живой интерес и позволили участникам узнать много нового об истории города и его достопримечательностях.

Участники Фестиваля высоко оценили народные экскурсии. Как отметили сами туристы, мероприятия оказались не только познавательными, но и душевными. Они узнали много нового о разных уголках Рязани, истории города, судьбах людей и уникальных местных достопримечательностях, что сделало эти прогулки по-настоящему запоминающимися.