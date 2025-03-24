Праздники 25 марта: запреты, народные приметы и важные события мировой истории

25 марта — день, богатый на события и традиции. В православном календаре это день памяти преподобного Феофана Исповедника, чье имя связано с народными поверьями о лете и благополучии. Но этот день знаменателен не только религиозными праздниками. 25 марта мир отмечает Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, напоминая о страшной странице истории человечества.

Феофанов день

Феофан Исповедник, византийский инок и летописец, канонизирован православной церковью как преподобный. Сведения о жизни Феофана берутся из его жития, составленного патриархом Мефодием в IX веке, а также из его «Хронографии», написанной им самим. Согласно поверьям, преподобный обладал даром чудотворения, исцеляя недуги и изгоняя злых духов.

В Древней Руси в этот день люди выходили на улицы, приветствуя приход весны. Верили, что к дню Феофана снег окончательно тает, и земля оттаивает.

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В этот день особое внимание уделялось лошадям, верным помощникам крестьян. Считалось, что болезнь лошади в день Феофана предвещает нездоровое лето для всей семьи. Для защиты животных от болезней и дурного глаза их вели к источнику и давали пить воду, в которую опускали серебряные украшения.

С лошадьми связывали множество присказок и народных примет. Например, говорили: «У рачительного хозяина конь всегда хорош». Замечали также: если конь мотает головой и вскидывает ее вверх, то это к ненастью; если же фыркает в пути, то к приятной встрече.

Что нельзя делать 25 марта?

Нельзя оставлять открытыми зеркала на ночь — чтобы не привлечь в дом негативную энергию.

Не стоит занимать деньги или брать кредиты — иначе финансовые трудности могут затянуться.

Не рекомендуется пересаживать комнатные растения — чтобы не нарушить их энергетику.

Нельзя игнорировать звон колоколов (если слышно) — это может быть предупреждением о важных событиях.

Приметы на 25 марта

Если утром на деревьях виден иней — к богатому урожаю зерновых.

Если птицы летают низко над землёй — к дождю в ближайшие дни.

Увидеть первую бабочку — к радостным событиям и удаче.

Если солнце садится в красное облако — к ветреной погоде на следующий день.

Услышать пение соловья — к скорому теплу и благополучию.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

День памяти, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2007 года.

Трансатлантическая работорговля, представлявшая собой крупнейший в истории акт насильственного перемещения огромного количества людей, длилась четыре столетия. По данным ЮНЕСКО, за этот период из Африки было насильно вывезено приблизительно 25-30 миллионов человек. Пленников сковывали цепями и отправляли в страны Северной и Южной Америки. В марте 1807 года президент США Томас Джефферсон подписал закон, положивший конец работорговле. В том же году британский парламент также принял законодательство, запрещающее торговлю людьми в пределах Британской империи.

День работника культуры

Этот профессиональный день был учрежден указом Президента Российской Федерации 27 августа 2007 года. С предложением о создании этого праздника выступил весной 2007 года Александр Соколов, который в то время был министром культуры РФ.

Международный день спортивного кино

Это событие было установлено благодаря решению, принятому Международным олимпийским комитетом совместно с Международной федерацией спортивного кино и телевидения в 2002 году.

Ежегодно отмечаемая ООН памятная дата, посвященная поддержке находящихся в заключении и пропавших без вести работников

Этот день посвящен памяти Алека Коллетта, журналиста, работавшего с Ближневосточным агентством ООН, который был похищен в Ливане 25 марта 1985 года. Его останки были найдены на востоке Ливана в 2009 году.