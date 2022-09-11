Праздник музыки, спорта и единства – в Рязани прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» 

10 сентября в Рязани состоялся грандиозный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». День наполнили спортивные мероприятия, шоу «Сильнейшая нация мира», выступления блогеров, поэтов, местных артистов и хедлайнеров фестиваля – столичной группы «Зверобой» и легендарного коллектива «7Б».

Всего фестиваль охватывает 19 городов в пяти федеральных округах страны — Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте: русскоелето.рф.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал в 15:00 в Зеленом театре ЦПКО г. Рязани. Жители города приняли участие в мастер-классе финалистки телепроекта «Танцы» Алисы Доценко, посмотрели впечатляющее шоу «Сильнейшая нация мира» с экстремальными силовыми номерами на пределе человеческих возможностей. Душевную ноту в событие внесли стихи от московского поэта и журналиста Игоря Караулова. Также на празднике присутствовали региональные представители власти.

«Сегодня в Рязани проходит замечательный фестиваль «Русское лето», и особенно важно, что это мероприятие – За Россию. Мы принимаем фестиваль в числе 19 регионов, которые включились в это событие. Мы рады, что Рязанская земля, земля воинов, земля тружеников встречает этот фестиваль, — отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и добавила, — сегодня утром я принимала присягу у ребят в училище ВДВ. И вот тот трепет в груди, который был, когда молодые люди клялись в верности Отчизне, в верности защищать свой народ и свою страну, вот это, наверное, главное чувство, которое я сегодня принесу в свою семью».

Кульминацией фестиваля стал зажигательный концерт, сначала для зрителей выступили местные артисты – Даниил Лошкомаев и группа «Легче», вокальный ансамбль Культурного центра УМВД России по Рязанской области, группа «Крылатая пехота» Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Затем выступила группа «Зверобой», которая исполнила красивые рок-песни в стиле фолк, гранж и блюз-рок. Настоящие овации вызвала группа «7Б», ее хиты «Молодые ветра», «Полковник», «Осень», «Городу на Неве» публика пела в унисон с легендарными артистами.

Лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян поделился впечатлениями от участия в фестивале: «В каком бы городе мы ни выступали в рамках фестиваля «Русское лето», везде чувствуем единую силу, силу любви к стране, энергетику патриотизма. И мы очень рады, когда в этом сливаемся воедино с аудиторией. Такойфестиваль очень нужен – важно давать людям энергию, которая их объединяет, и через творчество поддерживать осознание русской души».

О работе на фестивале стендов Общероссийского народного фронта рассказал председатель ОНФ в Рязани Иван Крестьянинов: «На фестивале организован стенд ОНФ, где можно передать свои пожелания бойцам. На фронте они очень востребованы, потому что помимо материальных вещей очень важна моральная поддержка. Любое обращение, которое будет здесь записано, попадет в нужное место в нужное время. Будьте уверены. Я пожелал бы ребятам крепкого тыла – тыла, который поддерживает их и помогает в их сложной работе».

Так, в парке работали интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где все желающие смогли записать теплые слова в поддержку российских военнослужащих. Завершил концерт официальный гимн фестиваля. Организаторы записали его специально к событию и постарались отразить в нем многогранность российской культуры, красоту лета и силу духа каждого жителя страны.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.

Информация и фото предоставлены организаторами.