Праздник Алексея Рыбного 25 февраля: народные приметы и что нельзя делать

25 февраля православная церковь вспоминает Алексия Московского. Святитель Алексий был великим церковным и государственным деятелем, дипломатом, духовный отцом великого князя Дмитрия Донского. До 40 лет он жил строгой монашеской жизнью, а когда по благословению Константинопольского патриарха возглавил Русскую церковь, почти четверть века мирил князей, и помогал создавать союз русских княжеств, способный противостоять Золотой Орде и Литве.

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В народе день памяти святителя называли Рыбным днём. А всё из-за традиции угощаться рыбными блюдами.

Что нельзя и что можно делать 25 февраля?

Рыбный бульон сегодня обязательно нужно вылить в снег, чтобы весна наступила раньше.

Нельзя ходить в грязной и поношенной одежде – к несчастью. Не стоит принимать гостей в доме, где царит беспорядок. Это может привести к конфликтам и ссорам.

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Наши предки не отправлялись в Алексеев день в дальнюю дорогу. Считалось, что в пути могут произойти разные неурядицы. А ещё не ели мясо – это тоже плохая примета.

Народные приметы 25 февраля

Если на Алексея Рыбного оттепель – то весь март будет тепло и солнечно;

Воробьи расчирикались – к оттепели;

Ночью на деревьях появился иней? Жди снегопад;

Туман на полях 25 февраля сулит дождливое лето;