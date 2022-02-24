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Четверг, 24 февраля, 2022

Праздник Алексея Рыбного 25 февраля: народные приметы и что нельзя делать

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Праздник Алексея Рыбного 25 февраля: народные приметы и что нельзя делать

7info7

25 февраля православная церковь вспоминает Алексия Московского. Святитель Алексий был великим церковным и государственным деятелем, дипломатом, духовный отцом великого князя Дмитрия Донского. До 40 лет он жил строгой монашеской жизнью, а когда по благословению Константинопольского патриарха возглавил Русскую церковь, почти четверть века мирил князей, и помогал создавать союз русских княжеств, способный противостоять Золотой Орде и Литве.

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В народе день памяти святителя называли Рыбным днём. А всё из-за традиции угощаться рыбными блюдами.

Что нельзя и что можно делать 25 февраля?

Рыбный бульон сегодня обязательно нужно вылить в снег, чтобы весна наступила раньше.

Нельзя ходить в грязной и поношенной одежде – к несчастью. Не стоит принимать гостей в доме, где царит беспорядок. Это может привести к конфликтам и ссорам.

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Наши предки не отправлялись в Алексеев день в дальнюю дорогу. Считалось, что в пути могут произойти разные неурядицы. А ещё не ели мясо – это тоже плохая примета.

Народные приметы 25 февраля

  • Если на Алексея Рыбного оттепель – то весь март будет тепло и солнечно;
  • Воробьи расчирикались – к оттепели;
  • Ночью на деревьях появился иней? Жди снегопад;
  • Туман на полях 25 февраля сулит дождливое лето;
  • Длинные сосульки на крышах – к богатому урожаю овощей.

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