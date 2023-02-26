Правозащитник Иван Мельников просит генпрокурора обжаловать решение об освобождении «скопинского маньяка»

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом сообщает ТАСС.

Правозащитник просит проверить сведения об освобождении Виктора Мохова из сизо и в случае их подтверждения принять меры для направления «скопинского маньяка» в места лишения свободы, чтобы не позволить тому совершить иные возможные преступления.

В обращении также говорится, что Виктора Мохова ранее осудили за особо тяжкое преступление. Осуждённый, по оперативной информации, высказывал желание отомстить своим жертвам. Также Виктор Мохов покидал своё место жительства в ночное время во время совершения на территории его домовладения убийства.

По словам Ивана Мельникова, характеристика личности и последующее укрывательство преступления могут говорить о вероятном совершении Виктором Моховым иного преступления.

Иван Мельников: «Несмотря на все указанные обстоятельства, судом Рязанской области ему была заменена мера пресечения на не связанную с лишением свободы. Данные обстоятельства не могут не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания»

Ранее сообщалось, что Виктора Мохова освободили 23 февраля. Его заметили в одном из магазинов Скопина.