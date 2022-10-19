Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно

Госдума в октябре может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», внесенный сенаторами и депутатами от «Единой России» и «Справедливой России — За правду», выяснили «Известия».
Документом предлагается закрепить в законодательстве право россиян на каникулы по потребительским кредитам, формирующим значимую долговую нагрузку.
Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона, срок каникул составит до шести месяцев, в это время заемщики могут не вносить платежи. Такое право гражданином может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов более чем на 30%.
Как поясняют авторы инициативы, в числе которых вице-спикер Совфеда Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект направлен на поддержку граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, он поможет восстановить их платежеспособность.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Пошли в банк: право россиян на кредитные каникулы закрепят в законе
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