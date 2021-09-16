Правительство РФ рассмотрит законодательную инициативу рязанского бизнес-омбудсмена

Профильный комитет Госдумы РФ поддержал инициативу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина. Предложения направлены в адрес Михаила Мишустина.

Предложения рязанского бизнес-омбудсмена касаются изменения в законодательстве. Он предложил возобновить госуслугу по предоставлению гражданам справок о составе семьи.

Сейчас эта услуга не предоставляется, однако данные необходимы для операцией с недвижимостью.Комитет посчитал необходимость внесения изменений актуальным.