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Четверг, 16 сентября, 2021
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Правительство РФ рассмотрит законодательную инициативу рязанского бизнес-омбудсмена

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Правительство РФ рассмотрит законодательную инициативу рязанского бизнес-омбудсмена

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Профильный комитет Госдумы РФ поддержал инициативу уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина. Предложения направлены в адрес Михаила Мишустина.

Предложения рязанского бизнес-омбудсмена касаются изменения в законодательстве. Он предложил возобновить госуслугу по предоставлению гражданам справок о составе семьи.

Сейчас эта услуга не предоставляется, однако данные необходимы для операцией с недвижимостью.Комитет посчитал необходимость внесения изменений актуальным.

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