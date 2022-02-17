Правительство одобрило законопроект о критериях приоритетной реставрации объектов культурного наследия

На заседании правительства Российской Федерации под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина поддержан проект федерального закона, закрепляющий перечень критериев определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия с целью обеспечения приоритетности мероприятий по их сохранению, использованию и охране. О проекте доложила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, сообщает газета «Культура».
По словам Михаила Мишустина, законодательные изменения установят ряд важных критериев, которые помогут более четко и эффективно распределять бюджетные средства на восстановление объектов культурного наследия.
В соответствии с документом приоритетными будут считаться особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации, объекты деревянного зодчества, а также те, что входят в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Получат преимущество объекты, расположенные в границах территории историко-культурного заповедника и являющиеся ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входящие в состав такого ансамбля.
Кроме того, объект культурного наследия будет иметь приоритет, если он играет существенную роль в формировании силуэта населенного пункта, является градостроительным акцентом или участвует в формировании застройки красной линии улицы. Будут выделены также объекты, находящиеся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии, и объекты, в отношении которых имеется поручение президента Российской Федерации или правительства Российской Федерации об их включении в государственные программы Российской Федерации.
Предполагается, что субъекты Российской Федерации при разработке программ охраны объектов культурного наследия регионального значения смогут устанавливать дополнительные критерии для включения объектов в мероприятия программы.